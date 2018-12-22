Metin Altıok ve Behçet Aysan aynı sahnede

Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren iki şair Metin Altıok ve Behçet Aysan, adlarına verilen ödüllerle ölümlerinin 25’inci yılı dolayısıyla yeniden bir araya geliyor. Pazartesi günü saat 19.00’da Cemil Candaş Şişli Kent Kültür Merkezinde gerçekleşecek ödül töreninde 11. Metin Altıok Şiir Ödülü’ne değer görülen Cevat Çapan’a ve 22. Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne değer görülen Refik Durbaş’a ödülleri takdim edilecek. Geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitiren Refik Durbaş’ın ödülü yakınlarına sunulacak.

Ödül töreninin ardından İbrahim Yazıcı, Elif Nayman, Zuhal Olcay, Güvenç Dağüstün, Selva Erdener, Cem Davran, Sevinç Erbulak ve Hakan Gerçek’in katılımıyla dinleti gerçekleşecek.

Kırmızı Kedi Yayınevi, Türk Tabipleri Birliği ve Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ödül törenine tüm edebiyatseverler davetli. (KÜLTÜR SERVİSİ)