TEMSA işçileri izne gönderildi

Adana’da Sabancı Holdinge bağlı TEMSA’da işçiler 21 Aralık’tan itibaren ücretli izne gönderildi. 4 Şubat tarihine kadar süreceği belirtilen iznin 3 aya kadar uzatılabileceği söyleniyor. İşçilerin ücretlerinin yüzde 60’ı devlet kasasından, yüzde 40’ı ise firma tarafından karşılanacak.

Fabrika yönetimi, sipariş alamadığı ve döviz kurundaki artışı bahane göstererek çalışma gününü 5 günden 4 güne düşürmüştü. Geri kalan 1 günün ise işçilerin yıllık izninden düşüleceği belirtilmişti. Bayramdan sonra parça parça 200’ün üzerinde işçi işten çıkarılmıştı. Temsa 2001, 2008 krizleri ve 2011 sektör krizinde de yüzlerce işçiyi ücretsiz izin diyerek işten çıkarmıştı. (Adana/EVRENSEL)