TEMSA, iÅŸÃ§ileri Ã¼cretsiz izne gÃ¶nderiyor

Adana'da kurulu TEMSA, 25 AralÄ±k itibariyle 6 hafta Ã¼retimi durduracak ve iÅŸÃ§ileri Ã¼cretsiz izne Ã§Ä±karacak. Ä°ÅŸÃ§iler ise patrona ve Ã‡elik-Ä°ÅŸ'e tepkili.

AydÄ±n YÄ°ÄžÄ°T

Adana

TEMSA'da fatura iÅŸçiye çÄ±karÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçilerin tamamÄ± AralÄ±k'ta 6 hafta ücretsiz izne gönderiliyor.

BayramÄ±n ardÄ±ndan yüzlerce iÅŸçiyi kapÄ± önüne koyan TEMSA, ekonomik krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçiye çÄ±karmaya devam ediyor. Adana'da kurulu bulunan SabancÄ± Holding bünyesinde otobüs üretiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TEMSA, 25 AralÄ±k itibariyle 6 hafta boyunca üretimi durduracak ve iÅŸçiler 6 hafta boyunca ücretsiz izne gönderilecek. Evrensel'e ulaÅŸan iÅŸçiler, gerekçenin sipariÅŸ alÄ±namamasÄ± olmasÄ±na karÅŸÄ±n patronun bu günleri hesap ederek önceden stok yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ve krizin yükünün kendilerine yüklenmesine tepki gösterdi.

'HERKESÄ°N BORCU VAR, Ä°HTÄ°YAÇLARIMIZI NASIL KARÅžILAYACAÄžIZ?'

ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n hepsinin borcu olduÄŸunu belirten iÅŸçiler, "Haberi geçen hafta verdiler. ÇocuÄŸu okuyan var, ev kredisi ödeyen var, kredi kartÄ± borcu olan var. Åžimdi biz ailemizin, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± nasÄ±l karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z?" diye konuÅŸtu. Sorunun kaynaÄŸÄ±nÄ±n yönetimin yanlÄ±ÅŸ kararlarÄ± ve kriz olduÄŸunu ifade eden bir iÅŸçi "BaÅŸkalarÄ±nÄ±n hatalarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ± bize ödetilmek isteniyor" dedi. Krizin yükünü çekmek istemediklerini söyleyen iÅŸçi, fabrikada örgütlü olan Çelik Ä°ÅŸ sendikasÄ±na da tepki göstererek "SendikanÄ±n iÅŸten çÄ±karmalara karÅŸÄ± dirayetli olmasÄ± gerekir. Üretim ve kâr rekorlarÄ± kÄ±rÄ±lÄ±rken bize yansÄ±tÄ±lmadÄ±. Ama her krizde bedelini biz ödüyoruz. FabrikanÄ±n devletten destek almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± da söyleniyor" dedi.

ÖNCE ÇALIÅžMA SAATÄ° DÜÅžÜRÜLDÜ

Fabrika yönetimi, sipariÅŸ alamadÄ±ÄŸÄ± ve döviz kurundaki artÄ±ÅŸÄ± bahane göstererek çalÄ±ÅŸma gününü 5 günden 4 güne düÅŸürmüÅŸtü. Geri kalan 1 günün ise iÅŸçilerin yÄ±llÄ±k izninden düÅŸüleceÄŸi belirtilmiÅŸti. Bayramdan sonra da parça parça 200'ün üzerinde iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Temsa 2001, 2008 krizleri ve 2011 sektör krizinde de yüzlerce iÅŸçiyi ücretsiz izin diyerek iÅŸten çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°LK FIRSATTA KAPI ÖNÜNE KONULAN Ä°ÅžÇÄ° OLDU

2000 yÄ±lÄ±nda sadece iç pazara yönelik Mitsubishi markalÄ± otobüsler üreten bir ÅŸirket olan TEMSA, 2001 krizinden büyüyerek ÇIKTI, yurtdÄ±ÅŸÄ± pazarlarÄ±na açÄ±ldÄ±. ABD, Avustralya, Fransa, Belçika'ya otobüs sattÄ±.

2006 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde TEMSA, otobüs üretiminin yüzde 75’ini ihraç eden, Türkiye’nin ilk 60 ihracatçÄ± firmasÄ±ndan biri oldu. Tüm bu büyüme iÅŸçiler üzerinden oldu ancak ilk fÄ±rsatta kapÄ± önüne konan da iÅŸçi oldu. Bugün de iÅŸçiler krizin faturasÄ±nÄ± ödememek için "Kriz var" diyerek durumu normalleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸan sendikayÄ± göreve, iÅŸçinin yanÄ±nda olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 22:55

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