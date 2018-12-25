Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Tuğba Bulut ve 7 kişi tutuklandı

Aralarında Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Tuğba Bulut'un da bulunduğu 8 kişi, "Terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul'da 22 Aralık'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı. Sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne getirilen 11 kişiden, Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Tuğba Bulut ile Mehmet Acun, Nurten Gündüm, Osman Beğbağa, Ercan Ekinci, Şahin Özyıldırım, Rodi Bozyel ve Ömer Taşkıran savcılık ifadesi alınmadan, tutuklama istemiyle sorgu hakimliğine sevk edildi. Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri alınan 8 kişi, "Terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 8 kişinin tutuklanmasına gerekçe olarak ise telefon tape kayıtları, sosyal medya paylaşımları, kitap, dergi ve kolluğun tutanakları gösterildi.

Gözaltına alınan 3 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (İstanbul/MA)