Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Tuba Bulut gözaltına alındı
Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Tuba Bulut, evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Fotoğraf: MA
Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Tuba Bulut, İstanbul Sultangazi’ye bağlı Gazi Mahallesi'nde bulunan evine yapılan polis baskını ile gözaltına alındı. Gece saat 01.00 sıralarında TEM polislerince yapılan baskınla gözaltına alınan Bulut, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bulut’un hangi gerekçe ile gözaltına alındığı henüz öğrenilemedi.
Evde tüm eşyaları dağıttıkları belirtilen polislerin, sarı, kırmızı, yeşil renkli bir başörtüsü ile üzerinde Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) ambleminin yer aldığı anahtarlıklara el koyduğu öğrenildi. (İstanbul/MA)
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