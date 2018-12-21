Yem karma makinesine sıkışan iki çocuk yaşamını yitirdi
Konya'da yem karma makinesine sıkışan 2 ve 3 yaşındaki Suriyeli iki kardeş hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Ahmet Akbıyık/AA
Konya'da yem karma makinesine sıkışan 2 ve 3 yaşındaki Suriyeli iki kardeş hayatını kaybetti.
Merkez Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu yaylasındaki bir çiftlikte çalışan Suriyeli Hasan Ramazan, traktöre bağlı yem karma makinesini çalıştırdı. Bu sırada Ramazan'ın yanına gelen çocukları 2 yaşındaki Selin ile 3 yaşındaki Memed makineye sıkıştı. İki kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukların cenazeleri, otopsi için bir hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin, olay yerindeki incelemelerinin ardından çocukların anne ve babası ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. (AA)
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