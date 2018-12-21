21 Aralık 2018 20:47
Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2018 20:58

DHA, belgesel sahnesini ‘mağaradaki teröristler’ diye servis etti

DHA’nın ‘Tunceli'de mağarada sıkıştırılan teröristlerin görüntüleri’ diye servis ettiği görüntüler, Bakur Filmi’nden bir sahneye ait çıktı.

DHA, belgesel sahnesini ‘mağaradaki teröristler’ diye servis etti

Ekran görüntüsü DHA'nın internet sitesinden alınmıştır. 

    • Paylaş

    Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) “Tunceli'de mağarada sıkıştırılan teröristlerin görüntüleri ilk kez ortaya çıktı” başlığıyla servis ettiği görüntünün, 2015 yılında yayınlanan ‘Bakur’  belgeselin sahnelerinden biri olduğu ortaya çıktı.

    PEK ÇOK İNTERNET SİTESİ KULLANDI

    Ekran görüntüsü DHA'nın internet sitesinden alınmıştır. 

    Yönetmenliğini Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu'nun gerçekleştirdiği ve 2015 yılında izleyici ile buluşan “Bir Gerilla Belgeseli: Bakur” filminden bir sahne Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edildi. Haber, "Tunceli'de mağarada sıkıştırılan teröristlerin görüntüleri ilk kez ortaya çıktı" başlığı yer aldı. Dersim’de dahi çekilmeyen görüntüler, DHA’nın birçok abonesi tarafından da kullanıldı. 

    Haberde şöyle dendi: “2 teröristin etkisiz hale getirildiği mağaradaki terörist grubunun, daha önce aynı mağarada çekildiği belirtilen görüntü de ortaya çıktı. Görüntülerde 2 teröristin, mağarada el fenerleriyle yürüdükleri görülüyor. Görüntülerde, iki kola ayrıldığı görülen mağaranın, derinliğe de sahip olduğu anlaşılıyor.”

    “Bir Gerilla Belgeseli: Bakur” belgeselinin yönetmenliğini gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile Çayan Demirel yapmıştı. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    CHP'li Ünal Çeviköz: Barışçıl ve diplomatik çözüme ağırlık verilmeli
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Trump’ın çekilme kararı Erdoğan’ın bir zaferi mi?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Alman emniyetindeki ırkçılar

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Fazla çalışma ücreti, normal ücrete dahil edilebilir mi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    MEB yola devam ediyor: Uçurumları artırıyor

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Ne vadetmişlerdi, neler oluyor?

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Skorcu bakışın zaferi!..

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    ‘Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık’*
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    CHP'li Ünal Çeviköz: Barışçıl ve diplomatik çözüme ağırlık verilmeli
    CHP'li Ünal Çeviköz: Barışçıl ve diplomatik çözüme ağırlık verilmeli

    CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD’nin Suriye’den çekilmesine ilişkin 'Sorunlar barışçı yollardan çözümlenmelidir' dedi.

    DHA, belgesel sahnesini ‘mağaradaki teröristler’ diye servis etti
    DHA, belgesel sahnesini ‘mağaradaki teröristler’ diye servis etti

    DHA’nın ‘Tunceli'de mağarada sıkıştırılan teröristlerin görüntüleri’ diye servis ettiği görüntüler, Bakur Filmi’nden bir sahneye ait çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Çavuşoğlu: ABD'nin çekilmesiyle ilgili Washington'da toplantı olacak
    Çavuşoğlu: ABD'nin çekilmesiyle ilgili Washington'da toplantı olacak

    Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusuna operasyonu erteleyebiliriz fakat bu bizim ilerideki operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez.

    İYİ Parti 5'i büyükşehir 15 adayını açıkladı
    İYİ Parti 5'i büyükşehir 15 adayını açıkladı

    Mersin'den Burhanettin Kocamaz, Balıkesir'den İsmail Ok, Trabzon'dan Atakan Aksoy, Denizli'den Ümit Bahtiyar, Erzurum'dan Mahmut Uykusuz aday.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli'den Abdüllatif Şener'e: MHP'li olsaydı 'Otur yerine' derdim
    Bahçeli'den Abdüllatif Şener'e: MHP'li olsaydı 'Otur yerine' derdim

    Devlet Bahçeli, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşmasını eleştirdi: Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı 'otur yerine geç' derdim. 

    İş cinayetleriyle anılan 5 firmaya onur ödülü
    İş cinayetleriyle anılan 5 firmaya onur ödülü

    Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’nde, iş cinayetleriyle anılan 5 firmaya onur ödülü verildi.

    Demirtaş için cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen aydınlara engel
    Demirtaş için cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen aydınlara engel

    Aralarında yazar, sanatçı, gazeteci ve hukukçuların da bulunduğu heyet, Selahattin Demirtaş ile dayanışma amacı ile basın açıklaması gerçekleştirdi.

    Kamu İhale Kurumu işlevsizleştirildi, bütçesi artırıldı
    Kamu İhale Kurumu işlevsizleştirildi, bütçesi artırıldı

    193 ayda 190 kanun değişikliğiyle denetleme işlevini yitiren Kamu İhale Kurumu bütçesi 10 milyon lira artırıldı.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    Mars Express, Mars'taki 'buz gölü'nün fotoğraflarını gönderdi
    Mars Express, Mars'taki 'buz gölü'nün fotoğraflarını gönderdi
    Ceyl'an Ertem'in yeni albümü ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ çıktı
    Ceyl'an Ertem'in yeni albümü ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ çıktı
    Schalke 04'ten madencilere vefa: 2 bin işçiyi ağırladılar
    Schalke 04'ten madencilere vefa: 2 bin işçiyi ağırladılar
    ‘Çabuk çabuk işinde çalışıyorum’
    ‘Çabuk çabuk işinde çalışıyorum’
    EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen beraat etti
    EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen beraat etti

    Afrin operasyonuna dair sosyal medya paylaşımı sebebiyle yargılanan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen beraat etti.

    GÜNCELLENDİ
    Hrant Dink davası: Eski jandarma Karakaya ve Celepoğlu tahliye edildi
    Hrant Dink davası: Eski jandarma Karakaya ve Celepoğlu tahliye edildi

    Hrant Dink’in öldürülmesine dair kamu görevlilerinin yargılandığı davada eski Astsubay Yavuz Karakaya ve eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'ya tahliye.

    Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekatı bir müddet bekleteceğiz
    Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekatı bir müddet bekleteceğiz

    Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına dair 'Son gelişmeler, bizi Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda bir müddet daha beklemeye itti' dedi.

    HDP'li Feleknas Uca hakkında fezleke hazırlandı
    HDP'li Feleknas Uca hakkında fezleke hazırlandı

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte katıldığı bir yürüyüş nedeniyle HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında fezleke hazırlandı.

    GÜNCELLENDİ
    KHK'ler gitti, ODTÜ Rektörü'nün e-postaları geldi
    KHK'ler gitti, ODTÜ Rektörü'nün e-postaları geldi

    ODTÜ'de iki yıldır süren yasaklar ve öğrencilerin tepki gösterdiği kararlar, OHAL'e benzer uygulamalarla sürüyor.

    Körfez Geçiş Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi
    Körfez Geçiş Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi

    İzmir Körfezi'nin geleceğini tehdit eden Körfez Geçiş Projesi'ne verilen 'ÇED olumlu' kararı yerel mahkeme tarafından iptal edildi.

    Madenci aileleri 53 yıl sonra yakınlarının cenazeleri için umutlandı
    Madenci aileleri 53 yıl sonra yakınlarının cenazeleri için umutlandı

    Amasya’da madende 53 yıl sonra bir işçinin cesedinin bulunması cesedi bulunamayan 7 işçinin ailesinde umut yarattı.

    Küba halkı istedi, ‘komünizm’ anayasa taslağına eklendi
    Küba halkı istedi, ‘komünizm’ anayasa taslağına eklendi

    Küba'da hazırlanan anayasa taslağına 'komünist bir toplum yolunda ilerleme' hedefi yeniden eklendi.

    GÜNCELLENDİ
    Şair Ahmet Telli, Hacettepe Üniversitesinde tehdit edildi
    Şair Ahmet Telli, Hacettepe Üniversitesinde tehdit edildi

    Hacettepe Üniversitesinde söyleşiye katılan Şair Ahmet Telli bir grup öğrenci tarafından, 'Hacettepe sana mezar olacak' sözleriyle tehdit edildi.

    Çavuşoğlu: Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız
    Çavuşoğlu: Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Çavuşoğlu, 'Memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız' dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Almanak - 2018'de çevre mücadelesinde neler yaşandı?
    Almanak - 2018'de çevre mücadelesinde neler yaşandı?

    Evrensel yazarı ve Çepeçevre Yaşam programı sunucusu Özer Akdemir 2018'in çevre mücadelelerini anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK seçim yasaklarını açıkladı, Erdoğan muaf
    YSK seçim yasaklarını açıkladı, Erdoğan muaf

    Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimleri için belirlediği seçim yasakları açıklandı. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok yasaktan muaf.

    KESK MYK üyesi Elif Çuhadar: İktidarla aynı frekansta değiliz
    KESK MYK üyesi Elif Çuhadar: İktidarla aynı frekansta değiliz

    KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, hükümetin ikinci 100 günlük eylem planını Evrensel’e değerlendirdi.

    Drone'lar havalimanına karşı: Gatwick'te uçuşlar iki gün yapılamadı
    Drone'lar havalimanına karşı: Gatwick'te uçuşlar iki gün yapılamadı

    Londra'nın ikinci büyük havalimanı olan Gatwick'te uçurulan insansız hava araçları nedeniyle iki günde 760 uçuş iptal edildi.

    Barış Akademisyenleri: Bu karanlık günlerin üstesinden geleceğiz
    Barış Akademisyenleri: Bu karanlık günlerin üstesinden geleceğiz

    Barış Akademisyenleri, bugünkü duruşmaları öncesi Avrupa Parlamentosu üyelerinin de katılımıyla Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    Absürt gerekçeyle gözaltına alınan İhsan Eliaçık, serbest bırakıldı
    Absürt gerekçeyle gözaltına alınan İhsan Eliaçık, serbest bırakıldı

    İstanbul dışına çıkması yasaklanmasına rağmen Batman'da ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Yazar İhsan Eliaçık, serbest bırakıldı.