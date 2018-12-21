DHA, belgesel sahnesini ‘mağaradaki teröristler’ diye servis etti

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) “Tunceli'de mağarada sıkıştırılan teröristlerin görüntüleri ilk kez ortaya çıktı” başlığıyla servis ettiği görüntünün, 2015 yılında yayınlanan ‘Bakur’ belgeselin sahnelerinden biri olduğu ortaya çıktı.

PEK ÇOK İNTERNET SİTESİ KULLANDI

Ekran görüntüsü DHA'nın internet sitesinden alınmıştır.

Yönetmenliğini Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu'nun gerçekleştirdiği ve 2015 yılında izleyici ile buluşan “Bir Gerilla Belgeseli: Bakur” filminden bir sahne Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edildi. Haber, "Tunceli'de mağarada sıkıştırılan teröristlerin görüntüleri ilk kez ortaya çıktı" başlığı yer aldı. Dersim’de dahi çekilmeyen görüntüler, DHA’nın birçok abonesi tarafından da kullanıldı.

Haberde şöyle dendi: “2 teröristin etkisiz hale getirildiği mağaradaki terörist grubunun, daha önce aynı mağarada çekildiği belirtilen görüntü de ortaya çıktı. Görüntülerde 2 teröristin, mağarada el fenerleriyle yürüdükleri görülüyor. Görüntülerde, iki kola ayrıldığı görülen mağaranın, derinliğe de sahip olduğu anlaşılıyor.”

“Bir Gerilla Belgeseli: Bakur” belgeselinin yönetmenliğini gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile Çayan Demirel yapmıştı. (HABER MERKEZİ)