TARİŞ direnişinin 45. gününde destek büyüyor

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağ Fabrikası’ndan DİSK/Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin fabrika önündeki direnişleri 45. gününde sürüyor. 45 gündür işe iadelerini ve sendika haklarının tanınmasını talep eden işçileri, Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi ve örgütlü olduğu PETKİM, TÜPRAŞ, Ravago iş yeri temsilcileri ile işçiler dayanışma ziyaretine geldi.

"Birleşen işçiler asla yenilmez", "İş ekmek yoksa barış da yok", "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganlarının atıldığı ziyarette, DİSK/Gıda-İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Gürsel Köse, “Burada işten çıkarılanlar 18- 20 yıllık çalışanlardır. Yasaları tanımayan ise TARİŞ yönetimidir. Bu işçiler, bu ülkeyi yönetenler tarafından çıkarılan anayasal haklarını kullanarak sendikalarına üye oldular. Biz bu iş yerinde sendika tanınan kadar direnişimizi sürdüreceğiz” dedi.

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay ise, “Bizler daima sizlerin yanında olacağız Flormar direnişinde olduğu gibi burayı da asla yalnız bırakmayacağız. Mücadeleyi büyüterek kazanabiliriz” diye konuştu. Ayrıca açıklama sırasında polisin baskısı da devam etti. "Yolu işgal ediyorsunuz, işçilere seslenemezsiniz" gibi gerekçeler ile açıklamayı engellemeye çalıştı. (İzmir/EVRENSEL)