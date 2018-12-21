Bakanlık: Atatürk Havalimanı’nın taşınması 1 Ocak’tan sonra hızlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’na kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işleminin 1 Ocak itibarıyla hızlandırılacağını, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçak seferleri ve yer hizmetlerinin kademeli olarak taşınacağını duyurdu.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 30 ve 31 Aralık'ta yapılması planlanan taşınmanın ertelenmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni sürece ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Yıllık 70 milyona yakın yolcunun kullandığı Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşıma işlemi kademeli olarak yapılmaktadır. Bu büyüklükteki bir operasyonun gerçekleştirilirken hava yolu ve yer hizmetleri firmaları çalışanlarının da eğitimleri, kullanılacak ekipmanların taşınması, kurulumu ve kullanılması süreçleri de titizlikle izlenmekte bu sürecin eksiksiz olarak tamamlanması planlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Bu doğrultuda kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işlemi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla hızlandırılacak ve yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli şekilde taşınacaktır” değerlendirmesi yapıldı. (İstanbul/ DHA)