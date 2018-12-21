21 Aralık 2018 11:51Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2018 11:55
Antalya 4.1’le sallandı
Merkezüssü Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fotoğraf: Pixabay
AFAD, saat 11.31'de Merkezüssü Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 31.28 kilometre derinlikte meydana geldi. (DHA)