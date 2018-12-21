'Devlet Opera ve Balesinin bütçesi 13 servise yetmedi'

Kültür Sanat-Sen, Devlet Opera ve Balesi’nde servislerin kaldırımasına ilişkin açıklama yaptı. Servislerin tasarruf tedbirleri sonucunda kaldırımasının kabul edilmeyeceğini belirten açıklama, “Yılda yüzün üzerinde eser ve konser sahneleyen Devlet Opera ve Balesinin bütçesi 13 servise yetmemiştir” denildi.

'KRİZİ BİZ ÇIKARMADIK, FATURASINI DA ÖDEMİYORUZ'

KESK’e bağlı Kültür Sanat-Sen yaptığı basın açıklamasında, ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğine dikkat çekerek işsizlik fonunun amacı dışında kullanılmasını eleştirdi. “İşsizlik Sigortası Fonunda biriken paranın yüzde 43’ü işverenlere yapılan teşvik ve desteklere, yüzde 28'i aktif işgücü ve iş başı eğitim programlarına giderken; fonun asıl sahibi işsizlere sadece yüzde 27’si kaldı” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Krizi biz çıkarmadık, faturasını da ödemiyoruz” denildi.

‘ENFLASYONLA MÜCADELE GÖSTERMELİK’

Toplu sözleşme ile alınan zamların yılın ilk üç ayında eridiği belirtilen açıklamada, en temel ihtiyaç maddelerinin yüzde 50 zamlandığı hatırlatılarak “enflasyona karşı mücadele” kapsamındaki yüzde 10 indirim kampanyasının göstermelik olduğuna dikkat çekildi. “Buradaki asıl mücadele enflasyonla mücadele değil yılın sonunda asgari ücretlinin, işçinin, kamu emekçisinin, emeklinin maaş artışlarını olabildiğince aşağı çekme mücadelesidir” denilen açıklamada, enflasyon farklarının 15 Ocak’ta ödenmesi talep edildi. Açıklamada ayrıca, enflasyon farkı dışında kamu emekçilerine ek zam yapılması ve 2019 yılı için toplu sözleşmenin yenilenmesi gerektiği de belirtildi.

‘SERVİS HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ’

Sanat kurumlarında çalışan uzman memurların bin 900 ile 2 bin 300 lira arasında maaş aldığı belirtilen açıklamada, “Süreli sözleşmeli personeller çalışan herkesin hakkı olan hastalık, doğum, ölüm izinleri, hatta yıllık izinlerden mahrum açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyorlar” denildi.

Devlet Opera ve Balesinde yıllardır kullanılan personel servislerinin yeterli bütçe olmaması gerekçesiyle kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, “13 servis için ihaleye çıkılması sorunu çözebilecekken talebimiz tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek reddedilmiştir” denildi.

“Krize biz sebep olmadık bedelini de ödemiyoruz” denilen açıklamada, servis hakkından vazgeçilmeyeceğinin altı çizildi. (Ankara/EVRENSEL)

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