SayÄ±ÅŸtay sordu: Akordu neden 39 bin 563 liraya Ã¶zel ÅŸirket yaptÄ±?

Devlet Opera ve Balesiâ€™nin piyano akordunu kurumun akortÃ§ularÄ± yerine, 39 bin 563 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zel ÅŸirkete yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

SayÄ±ÅŸtay’Ä±n Devlet Opera ve Balesi ile ilgili Eylül 2018 raporunda Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesi (Ä°DOB) MüdürlüÄŸü ile ilgili dikkat çeken bir tespit yer aldÄ±. Raporda, Ä°DOB’un 20 adet piyanonun akordunu kurumun piyano akortçularÄ± yerine, 39 bin 563 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda özel bir ÅŸirketten bakÄ±mÄ± için hizmet alÄ±p, akort yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±” belirtildi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre; SayÄ±ÅŸtay’Ä±n raporunda, Ä°DOB MüdürlüÄŸü bünyesinde bulunan 20 adet piyano için “kurumun piyano akortçularÄ± yerine, tüm piyanolar için yÄ±lda iki defa, altÄ± adet piyano için ise her hafta olmak üzere ayda dörder defa özel bir ÅŸirkete akort bakÄ±mÄ± için hizmet satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve toplam 39 bin 563 TL ödeme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” tespiti yapÄ±ldÄ±.

Raporda, “Kurumun diÄŸer illerde piyano akortçularÄ±nÄ± piyanolarÄ± akort yapÄ±lmasÄ± için geçici görevlendirme yapmalarÄ± gerekirken, dÄ±ÅŸardan hizmet satÄ±n alarak, 39 bin 563 TL ödeme yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Genel olarak piyano akortçusu olmayan müdürlüklerde diÄŸer illerden kurum akortçusu görevlendirilerek veya sadece ihtiyaç halinde hizmet satÄ±n alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. Piyano akortçusu olamayan il müdürlükleri, piyano için her hafta akort yaptÄ±rmamakta, sadece ihtiyaç olduÄŸunda yaptÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. PiyanolarÄ±n her hafta akort yaptÄ±rÄ±lmasÄ± yerine ihtiyaç oldukça kurumun maaÅŸlÄ± personeli tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n daha uygun olacaÄŸÄ± düÅŸünülmektedir” denildi.

Ä°DOB: AKORTÇUMUZ EMEKLÄ° OLDU

Ä°DOB MüdürlüÄŸü’nden ise SayÄ±ÅŸtay’Ä±n “akortlarÄ± kurumun maaÅŸlÄ± personeli yapmalÄ±” uyarÄ±sÄ±na ise “trajikomik savunma” geldi. MüdürlüÄŸün yanÄ±tÄ±ndaki, ÅŸu ifadeler dikkat çekti: “MüdürlüÄŸümüz akortçusu Levent Conker, 20 Åžubat 2017 tarihinde emekli olmuÅŸtur. BaÅŸka bir akortçu olmadÄ±ÄŸÄ± için personel temin edilinceye kadar dÄ±ÅŸarÄ±dan hizmet alÄ±mÄ± yoluyla ihtiyacÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± düÅŸünülmüÅŸtür” denildi.

YanÄ±tta, “böylece bu aletlerin bir köÅŸede çürümesinin önüne geçildiÄŸi, müdürlüÄŸün maddi anlamda kâra geçtiÄŸi” ileri sürüldü.

SAYIÅžTAY: HER HAFTA AKORT OLMAZ

SayÄ±ÅŸtay, müdürlüÄŸün yanÄ±tÄ±nÄ± da deÄŸerlendirmeye alarak ÅŸu kararÄ± aldÄ±: “Piyanolar her hafta akort yaptÄ±rÄ±lmasÄ± kabul edilemez. DOB diÄŸer il müdürlükleri piyano akordu ihtiyacÄ± olduÄŸunda akort yaptÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Ä°stanbul il müdürlüÄŸü bünyesinde bulunan 20 adet piyano için akort ihtiyacÄ± hasÄ±l olduÄŸunda yaptÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Her hafta akort yaptÄ±rÄ±larak Kamu KaynaklarÄ± etkin ve verimli kullanÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Tüm piyanolara akort ihtiyacÄ± var ise diÄŸer illerdeki piyano akortçusunun görevlendirilerek yapÄ±lmasÄ±nÄ±n daha uygun olduÄŸu ÅŸeklinde deÄŸerlendirilmektedir.” (HABER MERKEZÄ°)

Tasarruf sÃ¼rÃ¼yor! TRT toplantÄ±sÄ± iÃ§in lÃ¼ks otel seÃ§ildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 12:20

www.evrensel.net