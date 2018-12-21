İsveç, Pussy Riot’un iltica talebini reddetti

İsveç Göçmen Bürosu, Putin karşıtı gösterileriyle tanınan Pussy Riot punk grubunun iki üyesinin iltica taleplerini reddetti.

Grubun üyelerinden Luisine Djanyan ve Aleksej Knedjakovskij, 2017 yılında çocuklarıyla birlikte İsveç’e gelmiş ve Rusya’da baskıya uğradıklarını belirterek iltica talebinde bulunmuştu.

Göçmen Dairesinin kararı, daha önceleri iltica taleplerinin kabul edileceği beklentisi içinde bulunan gurubun üyeleri üzerinde şok etkisi yaptı.

Rusya’da sokakta pek çok kez sivil polislerin baskı ve tacizine uğradığını söyleyen Djanyan, Göçmen Bürosu’nun sanatsal ve politik çalışmalarından dolayı Rusya’da uğradıkları baskıları görmediğini belirterek iltica taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdi.

Knedjakovskij de, Göçmen Bürosu’nun Rusya ve İsveç’teki insan hakları örgütlerinin açıklamalarını görmezden geldiğini belirterek “Bu kuruluşlar tehlikede olduğumuz için Rusya’yı terk etmemiz tavsiyesinde bulundu ve ülkede bizim güvenliğinize yönelik büyük bir risk var” dedi.

Djanyan ve Knedjakovskij, Göçmen Kararı’nın verdiği karara itiraz edeceklerini açıkladı. (Stockholm/EVRENSEL)