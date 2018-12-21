Schalke 04'ten madencilere vefa: 2 bin işçiyi ağırladılar

Almanya’da kömür madenciliği devri Bottrop ve Ibbenbüren madenlerinin kapanmasıyla sona erdi. 1904 yılında maden işçileri tarafından kurulan ve bir zamanlar Almanya’nın başta gelen maden bölgesi olan Ruhr havzasının takımı Schalke 04, maden işçilerine saygı göstermek üzere 19 Aralık’ta oynanan Bayer Leverkusen maçına 2 bin madenciyi davet etti.

Schalke 04’ün buna dair yaptığı açıklamada “Bölgemiz insanları bu özel ve özgün kültürle şekillenmiştir. Schalke 04 taraftarları, üyeleri, oyuncuları, çalışanları, yetkilileri halen Ruhr havzasını birleştiren bu mantaliteyi yaşamaktadır” denildi.

Maç sırasında madenci korosu da madenci şarkısı “Steigerlied”i seslendirdi. “Steigerlied”in bundan sonra Schalke 04 maçlarında çalınacağı ve madeni andıran oyuncu tünelinin de değiştirilmeyeceği belirtildi. Schalke 04 logosunu da bir maçlığına madenci kazmasıyla değiştirdi.

Schalke 04 açıklamasında “Madencilik kulübümüzün geleneğidir, geçmişi ve kökenidir, halen kimliğimizi belirleyen tarihin parçasıdır. Bu yüzden Schalke kömür madenciliği geçmişine değer verir ve gereken saygıyı gösterir” denildi. (SPOR SERVİSİ)

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