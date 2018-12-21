Çekya'da madende patlama: 13 madenci yaşamını yitirdi
Çekya'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 13 işçi öldü.
Fotoğraf: Lukas Kabon/EPA-EFE/AA
Çekya'da ülkenin kuzeydoğusunda Karvina kenti yakınındaki kömür madeninde meydana gelen patlamada 13 işçi hayatını kaybetti.
Yerin en az ın yerin 800 metre altında meydana geldiği ve patlamada ölen işçilerin 11'i maden şirketinin kiraladığı Polonyalı işçiler.
Patlamanın metan gazından kaynaklandığı belirtiliyor. Kendilerinden haber alınamayan maden işçileri için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. (DIŞ HABERLER)
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