CHP'li Göker: Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz

CHP Milletvekili Mehmet Göker, Mecliste yaptığı konuşmada Fatih Portakal’ın fotoğrafını göstererek, “Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal’ı size yedirtmeyiz” dedi.

CHP milletvekili Mehmet Göker Sunucu Fatih Portakal’ı hedef gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi.

Mecliste yaptığı konuşmada Göker, “Cumhurbaşkanı, Denizli’de yaptığı bir konuşmada, herkesin cumhurbaşkanı olduğunu unutarak, bizim için saygın, görüşüne katılırsınız katılmazsınız, sizler için muhalif olan bir kişiye ‘terörist’ dedi. ‘Gezi eylemdekilerin başı kesilmeli’ diyene bir sözünüzü duyabildik mi, duyamadık.” İfadelerini kullandı.

Göker ardından Meclis kürsüsüne getirdiği portakal, mandalina ve Fatih Portakal’ın fotoğrafını göstererek, “Bakın bu portakal, bu mandalina, bu da Fatih Portakal. Buradan size sesleniyoruz, portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal’ı size yedirtmeyiz” dedi. (HABER MERKEZİ)