Antep Katliamı davasında IŞİD sanıklarına 60'ar kez müebbet talebi

Antep'te Kürt bir ailenin kına gecesine düzenlenen eğlencesine düzenlenen ve 56 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile 3 polisin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısına ilişkin 10'u tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu yargılanan 10 sanığa, '"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 1'er kez, "Kasten adam öldürme" suçundan ise 59'ar kez olmak üzere toplam 60'şar kez ağırlaştırılmış ömür boyu, "IŞİD üyeliği" suçundan da 5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Antep'te IŞİD'in, 20 Ağustos 2016 tarihinde 56 kişinin yaşamını yitirdiği Beybahçe Mahallesi'ndeki kına gecesi eğlencesine yönelik düzenlediği saldırı ile 16 Ekim 2016'da 3 polisin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısıyla ilgili görülen davanın 6'ncı duruşması, güvenlik nedeniyle Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında basına kapalı yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Abdurrahman Alnajjar, Enes Karataş, Ahmet Kösgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Yunus Sarı, Mehmet Karakurt , Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Fadile Cebael ve tutuksuz suça sürüklenen çocuk sanık H.N.Ç. ise gelmedi.

Duruşma Savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıkladı. Savcı, tutuklu yargılanan 10 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 1'er kez, "Kasten adam öldürme" suçundan ise 59'ar kez olmak üzere toplam 60'şar kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Ayrıca sanıkların, yaralanan kişilere yönelik eylemlerinden dolayı "Adam öldürmeye teşebbüs" ve '"ehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından ayrı ayrı, tüm sanıkların da 'IŞİD terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla 10 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatların mütalaaya ilişkin süre istemesi üzerine duruşmayı, 14 Mart 2019 tarihine erteledi. (DHA)