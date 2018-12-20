HDP'li Beştaş: Öğrencilerin eğitim hakkı gasp ediliyor

Cezaevinde tutuklu öğrenci sayısı artmaya devam ediyor. 2002 yılında Türkiye’de toplam tutuklu-hükümlü sayısı 59 bin 429 iken, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre bu rakam 2018 yılı itibariyle 258 bin 660 kişiye ulaştı.

Cezaevlerinde bulunan tutuklu öğrenci sayısının ise 70 bin civarında olduğu ifade ediliyor. Bakanlık verilerinde göre örgün eğitime devam ederken cezaevinde giren öğrenci sayısı 1848; örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı 2 bin 570; açık öğretim okullarında devam eden öğrenci sayısı ise 34 bin 380 olarak ifade ediliyor.

'EĞİTİM HAKKININ KEYFİYETE DAYALI BİR YAKLAŞIM İLE YOK SAYILMASI AYNI ZAMANDA TÜM TOPLUMUN DA MAĞDURİYETİDİR'

Tutuklu öğrenciler için Meclis araştırması talebinde bulunan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, kamuoyuna farklı yansıyan rakamlar hakkında şunları söyledi: “Farklı açıklamaların nedeni OHAL döneminde yayımlanan KHK’lerle pek çok öğrencinin okulları ile ilişiklerinin kesilerek öğrencilik haklarının sonlandırılması olmuştur. Bu uygulamanın açık bir biçimde eğitim hakkının gaspı olduğu ve açık bir Anayasa’ya aykırılık içerdiği izahtan varestedir.” “Eğitim hakkının keyfiyete dayalı bir yaklaşım ile yok sayılması aynı zamanda tüm toplumun da mağduriyetidir” diyen Beştaş şu ifadeleri kullandı: “Cezaevindeki öğrencilerin en başta tutuksuz yargılanmalarının koşullarının oluşturulması, hükümlü olanların ise eğitim haklarının sağlanması acil ve zaruri bir gündem olarak önümüzde durmaktadır. Bu nedenle konunun araştırılması ve alınacak önlemlerin tespiti elzemdir.” (İstanbul/EVRENSEL)