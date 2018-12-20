20 Aralık 2018 10:48
Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmazsa hiç şaşırmayın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin soruları yanıtladı.
Fotoğraf: Murat Kaynak/AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yerel seçimlere ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, sürecin başından beri aklımdaydı. Bana sürpriz olmadı, ben zaten o isimleri aklımda tutuyordum. Kimseyle paylaşmadım. İcraatlarını görmek istedim, ondan sonra dillendirdim.
- Şu an itibariyle Mansur Yavaş CHP üyesi. Ama bu dün olmadı, çok daha önce oldu. Rozet tartışmalarını doğru bulmuyorum. Benim belediye başkan adaylarından iki isteğim var. Birincisi her kuruş harcamanın hesabını vereceksiniz, ikincisi seçildiğiniz andan itibaren tüm belde halkını kucaklayacaksınız. Bir belediye başkanı kenti temsil eder, o kentin logosunu taşır.
- Eğer Binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmazsa hiç şaşırmayın. Ekrem Bey'in yükselişi karşısında seçime girip yenilmek istemez.
- İstanbul adayı için özel bir tanıtım yapılacak, önümüzdeki hafta tanıtım programı yapılacak 26 – 27 Aralık gibi bu olabilir. Aynı organizasyonlar Ankara, İzmir, Antalya, Adana için de olabilir.
- Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri sürüyor.
- (ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi) ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin arkasında ne var ona bakmak lazım. Türkiye sınır ötesi operasyon gerekiyorsa yapar, güvenliğini koruma hakkı vardır.
- Yapılacak ilk Parti Meclisi’nde İzmir, Mersin ve Bursa gibi adaylar açıklanacak. PM tarihi Aralık sonu ve Ocak ayının ilk haftası olabilir. İzmir’i daha detaylı konuşmadık. Bir ön eleme yaptık, anket çalışması yapacağız Mersin’de. (HABER MERKEZİ)
CHP'nin İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana adayları belli oldu