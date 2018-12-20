2018 yılının sonlarına yaklaşıyoruz. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda aslında bizim için de insanlık için de büyük bir yıl oldu, yeni yılı da halkların coşkusu ve daha iyi bir gelecek beklentisiyle karşılıyoruz.

Kapağımızda da aslında 2018 yılının ikinci yarısından beri çokça etkilendiğimiz ve 2019’da da etkisini ağır bir şekilde hissedeceğimiz bugünden belli olan enflasyon ve kriz meselesini taşıyoruz.

Öğrenci evlerinde alınamayan tuvalet kağıtları, artık yemenin lüks sayılmasına neden olan domates fiyatları, kızartarak, haşlayarak, közleyerek, yemekte ve sade her türlüsü güzel olan patatesin kötü olan tek yanı olan pahalılığı ve her derde deva ama ceplerimize zarar soğan fiyatları sebebiyle bu sayımızın kapağında baş rolü sebze reyonuna verdik.

Genç Hayat ekibi olarak daha fazla kriz ve enflasyon görseli bulamadığımız için zamların geri çekildiği, maaşlara ve burslara zam yapıldığı, eğitimin özelleştirilmediği bir 2019 diliyoruz!