19 Aralık 2018 14:03
Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2018 14:44

'Hayata Dönüş' operasyonun yıl dönümü: 'Faillere madalya verildi!'

'Hayata Dönüş' operasyonunun yıl dönümü kapsamında yapılan açıklamalarda cezaevi katliamları kınandı, faillere madalya verildiği hatırlatıldı.

'Hayata Dönüş' operasyonun yıl dönümü: 'Faillere madalya verildi!'

Fotoğraf: Evrensel

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    'Hayat Dönüş' adı altına 19 Aralık 2000 tarihinde düzenlenen operasyonun yıl dönümü kapsamında düzenlenen basın açıklamalarında cezaevi katliamları kınandı ve cezasızlığın prosedür olduğu, faillere madalya verildiği hatırlatıldı.

    'SORUMLULAR ADİL ŞEKİLDE YARGILANISIN'

    İHD, açıklamasında cezasızlığın sürdüğünü belirterek sorumlularının adil bir şekilde yargılanmasını talep etti. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda cezasızlığın prosedür haline getirildiğinin belirtilen açıklamada, AKP'nin dönemin Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürü'ne "Üstün Hizmet Madalyası" verdiği hatırlatıldı.

    İHD Genel Merkezi Hapishaneler Komisyonu tarafından yapılan açıklamada " 'Hayat Dönüş' adı verilen operasyonla gerçekleşen 19 Aralık Katliamı, 12 Eylül 1980 darbe sonrası darbecilerin işlediği suçlara denk bir suçtur" denildi. 20 cezaevinde yürütülen operasyonda hiçbir hukuk normuna uyulmadığı ve sonucunda 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada "Ölümle sonuçlanan ve öldürmeyi hedefleyen bir eyleme 'Hayata Dönüş' adı verilmesi bugünkü Türkiye'de örneklerine sıkça rastladığımız bir ters çevirme işlemidir" denildi.

    'AKP, DÖNEMİN CEZA VE TEVFİK EVLERİ GENEL MÜDÜRÜNE MADALYA TAKTI'

    Dönemin Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'a AKP tarafından 2004 yılında 'Üstün Hizmet Madalyası' verildiği hatırlatılan açıklamada, 23 Ocak 2014'te Danıştay 10. Dairesi'nin “Pasif direnişteki mahkum ve tutukluların can güvenliğinin sağlanması yönünde gerekli önlemler almayan idarenin ağır hizmet kusuru bulunmaktadır” kararı hatırlatıldı. "Bütün politik baskılara rağmen, mahkemeler yapılanın hukuksuzluğunu kararlarında dile getirmek zorunda kalmıştır" denilen açıklamada, ana akım medyanın operasyon sırasında “Sahte oruç kanlı iftar” türü başlıklarla bu insanlık suçuna ortaklık yaptığı dile getirildi. Açıklamada Türkiye aleyhine verilen AİHM kararlarına rağmen sorumluların adil bir şekilde yargılanmasından kaçınıldığı ve "cezasızlık prosedürü" uygulandığı söylendi.

    'İNSAN HAKLARINA SAYGI OLMAZSA GELECEK KARANLIK KALIR'

    Türkiye'nin insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının işlemeyeceğini kabul etmiş ülkelerden biri olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, 19 Aralık operasyonunda adil yargılamanın önündeki engelleri kaldırması çağrısı yapıldı.

    Açıklamada, "Bu suçun 18’inci yılında suç fiilini ve faillerini bir kere daha kınıyoruz, tarihin ve hukukun önünde, vicdanlarda aklanmaları mümkün değildir" denilerek hukukun üstünlüğü ve temel insan haklarına saygı olmadan ülkenin ve toplumun geleceği karanlık kalacağı belirtildi.

    İHD'nin 2002 yılında gerçekleştirdiği genel kurulda 19 Aralık'ı “Cezaevlerinde İnsan Hakları İçin Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak ilan ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, insan hakları savunucularının, hapishanelerde yaşanan hak ihlallerini kamuoyunda paylaşmaya devam edeceği, ihlallerde sorumluluğu bulunanların cezalandırılması için mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı. (Ankara/EVRENSEL)

    DERSİM'DE CEZAEVİ KATLİAMLARI KINANDI

    İHD Dersim Şubesi'nin düzenlediği açıklamada da cezaevi katliamları kınandı. Açıklamayı yapan İHD Dersim Şube Başkanı Gürbüz Solmaz, dönemin yetkilerinin "Tutuklu ve mahkumların ateş açtığı, koğuşları ateşe verdiği türünden beyanların tümünün zaman içinde doğru olmadığı ortaya çıktı" dedi.

    Solmaz, "Türkiye, insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımının işlemeyeceğini kabul etmiş ülkelerden biridir. Biz bir kez daha çağrımızı yöneliyoruz; 19 Aralık operasyonunda adil yargılama önündeki engelleri kaldırın. Hukukun üstünlüğü ve temel insan haklarına saygı olmadan ülkenin ve toplumun geleceği karanlık olacaktır" diye konuştu (Dersim/EVRENSEL)

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