Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine savcılık tarafından hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından iddianame düzenlenen oyuncu Ahmet Kural, 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Öte yandan Sıla Gençoğlu'nun dava dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporu da savcılığa gönderildi. Milliyet'in Radyo Viva’nın Ağır Masa programını kaynak verdiği haberine göre raporda, görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı belirtildi.

Soruşturmanın seyrini değiştirebileceği öne sürülen görüntüler, uzun süre tartışılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, olayın ortaya çıkmasından hemen sonra Sıla'yı arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Bakan Selçuk, görüşmede şiddete sessiz kalmadığı için Sıla'ya teşekkür ederek, toplumun her kesiminde şiddetle mücadelede kararlı olunduğunu ve Bakanlık olarak ünlü sanatçının yanında olduklarını ifade etti. (HABER MERKEZİ)