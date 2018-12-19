Cem Uzan, mal varlıklarına el konulması için açılan davayı kazandı

Türkiye'de yolsuzluk suçundan ceza alan ve sığınmacı olarak Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın mal varlıklarına el konulması için açılan davada hakim, Uzan'ı haklı buldu.

Euronews'ün haberine göre Türkiye tarafından Paris'te açılan dava sonucunda Uzan'ın geçici olarak el konulan varlıkları kendisine iade edilmesi gerekse de, karar TMSF avukatı Jacques-Alexandre Genet tarafından temyize götürüldüğü için hemen uygulanmayabilir.

2017'nin ağustos ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından görevlendirilen bir Fransız icra memuru, Uzan'ın Paris'teki evine baskın yaparak kasalarını zorla açmış ve kendisine ait 2,1 milyar dolar değerinde hisseye el koymuştu. Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, söz konusu hisselerin büyük kısmının ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait olduğunu belirtti.

Mahkeme el konulmayı ilk aşamada iptal etse de Ankara, başka bir icra memuru aracılığıyla hisseleri tekrar almıştı. Salı günü verilen hakim kararında Uzan haklı bulunarak el konulma tedbirine son verildi.

Avukat Pujos, "Bu, Türkiye'nin mahkeme prosedürleri üzerinde uyguladığı taciz stratejisine son veren çok önemli bir zaferdir." açıklamalarında bulundu. Avukat ayrıca icra memuru hakkında özel haneye tecavüz ve hırsızlık suçlamalarıyla geri dava açtı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 yılında Cem Uzan'a nitelikli zimmet suçuyla 18 sene 5 ay hapis ve yaklaşık 4 milyar 400 milyon TL adli para cezası vermişti. Yargıtay söz konusu kararı 2015 yılında onamıştı. (HABER MERKEZİ)

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