Kızıltepe JİTEM davasında mütalaa istendi

Kızıltepe JİTEM davasında mütalaa için savcıya süre verildi. Dava 11 Nisan 2019’a ertelendi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 1992-1996 yılları arasında 22 kişinin öldürülmesine ilişkin açılan ve kamuoyunda “Kızıltepe JİTEM davası” olarak bilinen davanın 16’ncı duruşması Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Dava kapsamında Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu, Jandarma Bölük Komutanı Ahmet Boncuk, Başçavuş Ünal Alkan ve Köy Korucuları Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ramazan Çetin, Mehmet Salih Kılınçaslan ile İsmet Kandemir “Silahlı örgüt kurmak veya yönetmek, silahlı örgüte üye olmak ve tasarlayarak öldürmek” suçlarından yargılanıyor.

Mahkeme heyetinin açıkladığı ara kararda “Cumhuriyet Savcısına esasa ilişkin bir sonraki celseye kadar süre verilmek üzere bir sonraki duruşmanın 11 Nisan 2019 tarihine bırakılmasına karar olunur” denildi. (HABER MERKEZİ)