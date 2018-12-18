Bakan Ersoy, otelleri için imar barışına başvurmuş: Niye kaçırayım?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hürriyet'in Ankara bürosunu ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, kendi otelleri için imar başvurusunda bulunduğunu belirterek, imar barışının ‘çok büyük avantaj’ olduğunu söyledi ve “Niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil” ifadelerini kullandı.

‘BAŞVURDUM; NİYE KAÇIRAYIM?’

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, bakanın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

“Yapı kayıt belgesine (imar barışı) başvurdunuz mu kendi otelleriniz için?

Otellerimde lojmanlarda vardı galiba. Süre uzatımına hepsine başvurdum. Çok büyük avantaj niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk kârı. Devlet açısından yapılmış çok güzel bir jesttir. Bizden tahsisli yüzde 50’den fazlası başvurdu. Çevremde başka sektörde olup da ‘bakanım yeni yatırım yerlerini ne zaman açıklıyorsun’ diyen çok var. Yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor.” (HABER MERKEZİ)