Taybet İnan’ın soruşturmasında 3 yıldır ilerleme yok

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 14 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 5’inci gününde vurulduktan sonra cansız bedeni 7 gün boyunca sokak ortasında bekletilen 57 yaşındaki Taybet İnan (Taybet Ana) ve 53 yaşındaki kaynı Yusuf İnan’ın ölümü üzerinden 3 yıl geçti.

İnan ve kaynının ölümüne ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma dosyasında ise, aradan geçen bunca zamana rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.

EŞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

Gözleri önündeki eşinin cenazesinin günlerce yerden kaldırılmasını bekleyen Halit İnan, eşi daha hayattayken onunla konuşan son kişiydi. Sokak ortasına attığı iple eşini kurtarmaya çalışırken elinden ve kolundan yaralanan İnan, yine saatlerce yaralı kardeşinin can vermesine şahitlik etti. İnal, kızı Hezne’yi ise Cizre’deki yasaklarda kaybetti.

‘KEŞKE KALBİME DEĞSEYDİ’

Eşi ve kardeşinin cenaze törenine bile katılamayan İnan, ölümlerinin 3’üncü yıl dönümüne ilişkin yaşadıklarını Mezopotamya Ajansına anlattı.

“Ölünceye kadar unutmayacağım” diyerek konuşmaya başlayan İnan, eşinin sokak ortasında kaldığı sürece değindi. Eşi gibi kardeşi Yusuf’un da günlerce defnedilmediğini hatırlatan İnan, eşini kurtarmaya çalışırken yaralan eli ve kolunun halen iyileşmediğine dikkat çekerek, “Keşke buraya gelen kurşun kalbime değseydi” dedi.

Yitirdiği eşi, kardeşi ve kızı için bir taziye çadırı bile kuramadığını aktaran İnan, “Bundan daha kötü bir hayat olamaz” ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları ağır süreci kimsenin yaşamaması için her gün dua ettiğini dile getiren İnan, “Anne ile çocuklarının birbirinden ayrılmadığı bir dünya istiyoruz” diyerek konuşmasını noktaladı. (HABER MERKEZİ)

'O sokağa her baktığımda, annemin yerdeki halini görüyorum'