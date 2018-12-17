17 Aralık 2018 17:20
Denizli'de makineye kapılan işçi yaşamını yitirdi
Çalıştığı kablo fabrikasında makineye kapılan 29 yaşındaki Ferdi Bal adlı işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf Ferdi Bal'ın Facebook adresinden alınmıştır.
Denizli’de İlke Çelik kablo fabrikasında çalışan işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti.
29 yaşındaki Ferdi Bal'ın makineye kapılarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Aslen Denizli Acıpayamlı genç işçi İlke Çelik’te taşeron olarak çalışıyordu. Denizli/EVRENSEL
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