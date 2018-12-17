HDP'li Ali Kenanoğlu: Uğur Kurt’un katili hâlâ dışarıda

HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu, 22 Mayıs 2014’te Okmeydanı Cemevinde polis kurşunuyla katledilen Uğur Kurt’un katilinin hâlâ dışarıda olduğunu Mecliste gündeme getirdi.

TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında İçişleri Bakanlığı ve bakanlığa bağlı bulunan kurumların bütçe ve kesin hesapları görüşüldüğü sırada Kenanoğlu, AKP grubunun emniyet teşkilatı üzerine yaptığı konuşmalar sırasında Kurt cinayetini Meclis sıralarından tekrar hatırlattı.

AKP grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Kemal Çelik’in “Polisin kötü muamele yaptığına yönelik iddialar bugün için yüzde 90 oranında düşmüştür” demesi üzerine Uğur Kurt’un cemevinde katledildiğini hatırlatan Kenanoğlu “Uğur Kurt’u Cemevinin önünde öldürdüler be! İddiaymış! Katil hâlâ dışarıda” dedi.

Daha sonra söz alan AKP grup Başkanvekili Mehmet Muş’un “Türkiye’de devlet halkının güvenliğini sağlatmakta mükelleftir, bu anayasal bir yükümlülüktür. İnsanların güvenliğini sağlamaktan, insanların rahat bir şekilde hayatını sürdürmesinden kim, neden rahatsız olur? Rahatsız olanlar belli” demesi üzerine bir kez daha söz alan Kenanoğlu tekrardan Uğur Kurt’u hatırlattı ve Uğur Kurt’un hesabının sorulması gerektiğini söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)