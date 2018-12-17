Ekim’de sanayi üretimi geçen yıla oranla yüzde 5,7 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2018 Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Açıklanan verilere göre sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Sanayi üretimi önceki aya göre ise yüzde 1,9 azaldı. Yine sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı. (HABER MERKEZİ)

Grafik: TÜİK

Grafik: TÜİK