17 Aralık 2018 09:28
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 09:33

Mustafa Sarıgül: Halk Sarıgül'ü istiyor, Şişli Sarıgül diye inliyor

Nagehan Alçı, Mustafa Sarıgül'ün kendisini aradığını ve 'Halk beni istiyor. Şişli Sarıgül diye inliyor' dediğini aktardı.

Mustafa Sarıgül: Halk Sarıgül'ü istiyor, Şişli Sarıgül diye inliyor

Fotoğraf: DHA

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    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kendisini aradığını ve "Her gün sahadayım. Bana inanılmaz bir ilgi ve özlem var. Halk Sarıgül'ü istiyor. Şişli Sarıgül diye inliyor" dediğini yazdı.

    Nagehan Alçı, "İYİ Parti'nin gözünden ittifak ve çok ilginç ayrıntılar" başlığıyla yayımlanan yazısında "Son günlerde CHP'nin Şişli adayının eski il başkanı Cemal Canpolat olduğunu çok kesin bir dille söyleyen birçok CHP'li var. İçlerinden bazıları sözlerine güvendiğim kaynaklar. Ben ekranda 'Eğer CHP adayı Canpolat olursa Sarıgül bağımsız ya da DSP'den bile girse kazanamayabilir' yorumunu yapmıştım. Bunun üzerine Mustafa Sarıgül aradı" ifadesini kullandı.

    Alçı, Sarıgül'ün şu ifadesini aktardı:

    "Her gün sahadayım. Bana inanılmaz bir ilgi ve özlem var. Halk Sarıgül'ü istiyor. Şişli Sarıgül diye inliyor. Kemal Bey İstanbul'un oylarını yükseltmek istiyorsa beni aday yapmak zorunda. 2014'te İstanbul'a uygun gördüğü bir ismi, üstelik şimdi bu kadar da teveccüh varken Şişli'ye aday yapmamasını bu halka anlatamaz."

    Alçı, "Peki ya yapmazsa? B seçeneği ne? DSP'den aday olur musunuz ya da bağımsız girer misiniz?" sorusuna Sarıgül'ün yanıtının "Tek bir seçenek var, o da CHP adaylığı. İstanbul'da büyükşehir dahil, benden başka öne çıkan, sivrilen, halkın tanıdığı, bildiği tek bir aday yok. Parti kazanmayı hedefliyorsa ben ortalamayı yukarı çekerim. Ekrem Bey'in de beni istemesi lazım" olduğunu belirtti. (HABER MERKEZİ)

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