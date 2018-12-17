Ersur Tekstil işçileri işsiz kalma kaygısı yaşıyor

1200’ün üzerinde çalışanı, iki üretim merkezi ve 3 lojistik merkezi olan el sanatları iplik üreticisi Ersur Tekstil’in Yalova Taşköprü mevkiinde bulunan fabrikası taşınıyor. 3 vardiya şeklinde çalışmaya devam eden Ersur işçileri ise kriz döneminde işsiz kalmaktan endişeli.

İşçilerin hemen hemen tamamı fabrikanın taşınacağı Bilecik’e gitmek istemiyor. Çocuk okuttuklarını, hayatlarını Yalova’da kurduklarını ifade eden işçiler “Sebebi zarar etmek mi anlamıyoruz. Burada zorunlu mesai doğal bir durum haline gelmişti. Ocak ayı yaklaşmasına rağmen ağustosun mesai ücretlerini bile alamadık” dedi.

Ücretlerini alamadıkları için kasım ayında iş bırakan Ersur işçileri, “Maaşından çok mesai alacağı olan arkadaşlar var. Kırık arabalarla çalışıyoruz. 24 saat çalışan makineler arıza yapıyor, bizi suçluyorlar. Ayaklarına taş değse bizden bilecekler. Çoğu zaman 4 saat uyku ile vardiyaya geliyoruz. Buna rağmen bize insanca muamele yapılmıyor” dedi.

Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi şimdi de fabrikanın taşınmasıyla sorunlarının artacağını söyleyen işçiler, ekonomik kriz döneminde işsiz kalmak istemediklerini belirtti. İşçiler, hakları için bir araya gelme çağrısı yaptı. (Yalova/EVRENSEL)