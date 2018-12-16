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FotoÄŸraf: Gürkay GündoÄŸan/DHA
Ã‡in'de kÃ¶mÃ¼r madeninde 7 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti
16 AralÄ±k 2018 12:24
Ã‡in'de bir kÃ¶mÃ¼r madeninde yaÅŸanan iÅŸ cinayetinde 7 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Çin'in güneybatÄ±sÄ±ndaki bir kömür madeninde meydana gelen iÅŸ cinayetinde 7 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 3 iÅŸçi de yaralandÄ±.
Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine göre, ülkenin güneybatÄ±sÄ±ndaki Çongçing kentinde bulunan ve kamu ÅŸirketi Çongçing Energy Group bünyesinde faaliyet gösteren FÄ±ngçun kömür madenindeki ulaÅŸÄ±m ve nakliyenin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± tünellerde kaza meydana geldi.
Kazada 7 iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybederken, yaralanan 3 iÅŸçi ise hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Yerel yetkililer olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (Pekin/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 12:28
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