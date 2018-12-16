Adana'da kokoreÃ§ satarak geÃ§imini saÄŸlayan Sercan ÃœÃ§tepe, yÄ±llardÄ±r tezgahÄ±nÄ±n Ã§evresinde beslediÄŸi sokak kÃ¶peklerini ninni sÃ¶yleyerek uyutuyor.

Adana'da kokoreç satarak geçimini saÄŸlayan Sercan Üçtepe isimli yurttaÅŸ, yÄ±llardÄ±r tezgahÄ±nÄ±n çevresinde beslediÄŸi sokak köpeklerini iÅŸi bittiÄŸinde ninni söyleyerek uyuttuÄŸunu söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, Merkez Çukurova Ä°lçesi Toros Mahallesi’nde 16 yÄ±ldÄ±r kokoreççilik yapan Sercan Üçtepe, iÅŸinin gece geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle bazÄ± tehlikelerle karÅŸÄ±laÅŸabildiklerini, bu tehlikelere karÅŸÄ± köpeklerin kendilerini koruduÄŸunu söyledi. Üçtepe, "Her gece tezgahÄ± kapattÄ±ktan sonra ninni söylerim ve öyle uyurlar. Zaten ninniye girdiÄŸim an esnemeye baÅŸlarlar. Böylece kendilerini güvende hissederler. KucaÄŸÄ±mda uyuduktan sonra biraz ilerde yuvalarÄ± var. YuvalarÄ±na götürüp yatÄ±rÄ±yoruz. YaklaÅŸÄ±k 16 yÄ±ldÄ±r burada onlarla bir aile olduk" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Can Çelik/DHA

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