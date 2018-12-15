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FotoÄŸraf: DHA
AyaÄŸÄ±nÄ± helezon makinesine kaptÄ±ran teknisyen hayatÄ±nÄ± kaybetti
15 AralÄ±k 2018 14:38
Ã‡orum'da ayaÄŸÄ±nÄ± helezon makinesine kaptÄ±ran teknisyen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iÅŸletmede teknisyen olarak görev yapan Ergün Keskin (40), sol ayaÄŸÄ±nÄ± hububat iÅŸlemesinde kullanÄ±lan helezon makinesine kaptÄ±rdÄ±.
DiÄŸer çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ihbarÄ± üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ä°ÅŸletmeye gelen ekiplerin müdahalesine raÄŸmen Keskin, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babasÄ± Keskin'in cenazesi, cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Hitit Üniversitesi Erol Olçok EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)
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