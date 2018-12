IMDbâ€™ye gÃ¶re 2018â€™in en iyi dizileri

IMDb, kullanıcıların oylarıyla sıralanan 2018'in en iyi 10 dizisini belirledi.

2018’in sonuna yaklaşırken yılın enlerine ilişkin açıklamalar peşi sıra geliyor. Bir sıralama da IMDb’den geldi. IMDb, kullanıcıların oylarıyla sıralanan en iyi 10 diziyi belirledi. Açıklanan listede ilk sıraya ‘The Walking Dead’ otururken, onu ‘Black Mirror’ ve ‘Westworld’ izledi. Listede yer alan diğer diziler ise şunlar oldu: “The Handmaid’s Tale, Grey’s Anatomy, The Haunting of Hill House, American Horror Story, Vikings, 13 Reasons Why ve Shameless.” (MEDYA SERVİSİ)

www.evrensel.net