IMDbâ€™ye gÃ¶re 2018â€™in en iyi dizileri

IMDb, kullanÄ±cÄ±larÄ±n oylarÄ±yla sÄ±ralanan 2018'in en iyi 10 dizisini belirledi.

2018’in sonuna yaklaÅŸÄ±rken yÄ±lÄ±n enlerine iliÅŸkin açÄ±klamalar peÅŸi sÄ±ra geliyor. Bir sÄ±ralama da IMDb’den geldi. IMDb, kullanÄ±cÄ±larÄ±n oylarÄ±yla sÄ±ralanan en iyi 10 diziyi belirledi. AçÄ±klanan listede ilk sÄ±raya ‘The Walking Dead’ otururken, onu ‘Black Mirror’ ve ‘Westworld’ izledi. Listede yer alan diÄŸer diziler ise ÅŸunlar oldu: “The Handmaid’s Tale, Grey’s Anatomy, The Haunting of Hill House, American Horror Story, Vikings, 13 Reasons Why ve Shameless.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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