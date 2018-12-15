Dr. Ali RÄ±za GÃ¼ngen: DÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler istediklerini Ã§oktan aldÄ±!

Dr. Ali RÄ±za GÃ¼ngenâ€™le Mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam eden 2019 bÃ¼tÃ§esini ve 1.6â€™lÄ±k bÃ¼yÃ¼me oranÄ±nÄ±n etkilerini konuÅŸtuk.

Serpil Ä°LGÜN

Son dört aydÄ±r hangi illeri kim alacak, hangi isim nereden aday olacak tartÄ±ÅŸmalarÄ±na hapsedilen yerel seçim gündeminde kendine yer bulamayan ekonomik kriz, Mecliste 2019 bütçesinin görüÅŸmelerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± pazartesi günü öne çÄ±ksa da, sonraki günlerde yeniden geri plana düÅŸtü.

Oysa kÄ±ÅŸÄ±n tüm yurtta kendini iyiden iyiye hissettirdiÄŸi bu günlerde gÄ±dadan enerjiye tüm temel tüketim ürünlerindeki pahalÄ±lÄ±k emekçilerin esas gündemi olmayÄ± sürdürüyor. “Kriz savuÅŸturuldu”, “Dolar düÅŸtü, kriz bitti” propagandasÄ± yapÄ±lsa da, pazar tezgahlarÄ± ve market raflarÄ± bu söylemi yalanlÄ±yor. Etiketlerdeki fiyatlara ne kuru soÄŸan depolarÄ±nÄ± basmak ne de “Ekonomimize pranga vurmak isteyenleri hüsrana uÄŸrattÄ±k” propagandasÄ± iÅŸliyor.

Ä°ktidarÄ±n “En kötüsü geride kaldÄ±” iddiasÄ±nÄ±n aksine tablonun giderek aÄŸÄ±rlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ortaya koyan son veri, hafta baÅŸÄ± TÜÄ°K’ten geldi. 1.6’lÄ±k üçüncü çeyrek büyüme oranlarÄ±, hiçbir ÅŸeyin geride kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aksine Türkiye ekonomisinin daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

Cumartesi söyleÅŸisinde bu hafta Dr. Ali RÄ±za Güngen’le 2019 Bütçesini ve 1.6’lÄ±k büyüme oranÄ±nÄ±n etkilerini konuÅŸtuk.

Ekonomik krizin bütçedeki izleri neler? 1.6’lÄ±k büyüme oranÄ± yakÄ±n vadede nasÄ±l sonuçlar üretir? Asgari ücretin insanca yaÅŸam seviyesine çÄ±kartÄ±lmasÄ±na iktidar neden direniyor? Kriz koÅŸullarÄ±nda karÅŸÄ±lanan yerel seçimlerde iktidar bloÄŸu seçmene ne vaat edecek?..

Ali RÄ±za Güngen yanÄ±tladÄ±.

AKP’nin krizin etkilerinin kendini daha da hissettireceÄŸi 2019’u nasÄ±l bir bütçeyle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸlayalÄ±m. Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Meclisteki bütçe sunumunda 2019 yÄ±lÄ± bütçesinin en önemli özelliklerinden birinin tasarruf bütçesi olduÄŸunu; sÄ±kÄ± para ve maliye politikalarÄ±nÄ± sürdüreceklerini söyledi. Albayrak’Ä±n söylemediklerinde ne var? Ä°ktidarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 2019 bütçesinin esas karakteri ne?

Faiz bütçesi olmasÄ±. Albayrak geçiÅŸtirerek ifade etti ama faiz ödemelerinin 117 milyar lira olmasÄ± çok önemli. Bu, bütçeyi bir faiz bütçesi haline getiriyor. 2009, 2010’dan beri görülmeyen bu oran, bütçedeki her 8 liranÄ±n 1 lirasÄ±nÄ±n faize gitmesi demek. AslÄ±nda beklenen bir durumdu. Devletin borçlanma maliyetinin bu kadar yüksek olduÄŸu koÅŸullarda bunun bir sonraki yÄ±la yansÄ±masÄ± elbette ki bu kadar yüksek faiz ödemesi ÅŸeklinde olacaktÄ±r. Bu da, diÄŸer bütün açÄ±klamalarÄ± havada bÄ±rakÄ±yor. Yani eÄŸitime ÅŸu kadar, saÄŸlÄ±ÄŸa ÅŸu kadar ayÄ±rÄ±yoruz gibi kalemleri katbekat aÅŸan bir faiz kalemi söz konusu. Bu hem beceriksizliklerinin bir göstergesi, hem de bütçeyi karakterize eden bir unsur.

Bütçede baÅŸka hangi kalemler öne çÄ±kÄ±yor?

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yapÄ±lan kaynak transferi. Bu transferler katlanarak artÄ±yor. SGK’ye gidecek devlet primini de katarsanÄ±z 225 milyara ulaÅŸÄ±yor bu aktarÄ±m. Bu da önceki yÄ±llarda görülmedik oranda büyük bir miktar. KÄ±smen bunu emeklilere verilen iki ikramiyeyle açÄ±klÄ±yorlar ama sadece bununla açÄ±klanacak bir mesele deÄŸil. Sosyal güvenlik sistemi için yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± reform, aktif pasif dengesini iyileÅŸtirmesine raÄŸmen yeterli bir alan yaratmÄ±yor. Bu nedenle de devletin yapmasÄ± gereken aktarÄ±mlar her yÄ±l artÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla bu iki kalem bütçenin o kadar büyük bir kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturuyor ki, zaten baÅŸka bir alanda kÄ±mÄ±ldayacak hal kalmÄ±yor.

Bir diÄŸer eleÅŸtiri konusu da, kamu-özel iÅŸ birliÄŸi ile yapÄ±lan hastane, köprü, havalimanÄ± gibi projelerin müteahhitlerine yolcu/hasta garantileri için 2019’da ne kadar ödeme yapÄ±lacaÄŸÄ±na yer verilmemesi. Ä°ktidar bunu neden gizlemek istiyor?

Bu harcamalar daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde bütçeye yedirilmiÅŸ görünüyor. Bu projeler için devletten aktarÄ±lan miktar 2019, 2020 ve 2021’de artacaktÄ±r ama ne kadar artacaÄŸÄ±nÄ± bugünden söylemek mümkün deÄŸil. Kaç aracÄ±n geçtiÄŸine, ne kadar hasta geldiÄŸine baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸiyor. Kamu-özel iÅŸ birliÄŸi projelerinin yasal mevzuatÄ± düzenlenirken halkÄ±n cebinden tek kuruÅŸ çÄ±kmayacaÄŸÄ± yönünde bir propaganda yapÄ±ldÄ±. Ancak milyarlar çÄ±kÄ±yor ve çÄ±kmaya devam edecek. Çok daha önemli bir nokta var, sözleÅŸme büyüklüÄŸü ile yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda devletin yatÄ±rÄ±mÄ± özele yaptÄ±rÄ±rken uzun vadede elde edebileceÄŸi 70 milyar dolar civarÄ±ndaki bir gelirden vazgeçtiÄŸini söylemek mümkün. Yani bu projelerle devlet hem elde edeceÄŸi gelirlerden vazgeçmiÅŸ oldu, hem de söylenenlerin tam aksine, milyarlarca lira bütçeden aktarÄ±lÄ±yor ve bu para katlanarak artacak.

DARALMA 2019’DA DA DEVAM EDECEK

Gelelim hafta baÅŸÄ±nda açÄ±klanan büyüme rakamlarÄ±nÄ±n gösterdiklerine. TÜÄ°K, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdüÄŸünü açÄ±kladÄ±. Oran, Türkiye ekonomisinin durgunluk dönemine girdiÄŸinin resmen kabul edilmesi olarak deÄŸerlendirildi. Durgunluk dönemine girince ne oluyor? YakÄ±n vadedeki etkileri ne olacak?

Ekonominin durgunlaÅŸmasÄ± her ÅŸeyden önce yeterli iÅŸ olanaÄŸÄ± yaratÄ±lmamasÄ± ve iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n bir ok gibi fÄ±rlamasÄ± anlamÄ±na geliyor. Geçici istihdam yaratma, toplum yararÄ±na çalÄ±ÅŸma programlarÄ±, “bir senden bir benden” gibi içeriÄŸi oldukça boÅŸ kampanyalar AKP tarafÄ±ndan çözüm olarak görülebilir ama bunun iÅŸe yaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸsizlik rakamlarÄ±ndan da görüyoruz.

Bir önceki yÄ±la göre yüzde 1.6 büyüyen Türkiye ekonomisi bir önceki çeyreÄŸe göre yüzde 1.1 daraldÄ± ve daralmanÄ±n etkisi, ücretlerin baskÄ±lanmasÄ±nda da ortaya çÄ±kÄ±yor. 2016 ve 2017’de reel ücretlerde gerileme gerçekleÅŸti, bu 2018’de de söz konusu olacak. Güçlü bir mücadele verilmez, baÅŸka türlü bir programa kitleler ikna edilemezse maalesef bu eÄŸilim 2019’da da devam edecek.

Peki, daralma haneye nasÄ±l yansÄ±yacak?

Hane bu koÅŸullar altÄ±nda tüketimini kÄ±sÄ±yor. Sadece ve sadece temel ihtiyaçlarÄ± karÅŸÄ±lamak üzere tüketmeye baÅŸlar hale geliyoruz. Hepimizin net tepkisidir, kredi almaktan vazgeçiyoruz, yeni bir ÅŸey alacaksak onu almaktan vazgeçiyoruz ya da erteliyoruz. Zaten yüksek enflasyon koÅŸullarÄ± altÄ±nda alma imkanÄ±mÄ±z da ortadan kalkÄ±yor. Fakat büyüme oranÄ±nda ÅŸöyle ilginç bir ikilem var; devlet 1.6’lÄ±k büyümenin aslan payÄ±ndan sorumlu. Yani bu büyümenin önemli bir kÄ±smÄ± devletin tüketim harcamalarÄ± sayesinde gerçekleÅŸti.

Yani, devlet harcama yapmamÄ±ÅŸ olsa veya kÄ±ssa, büyüme daha da düÅŸük olacaktÄ±?

Evet. Hane halkÄ± tüketmeyi bÄ±raktÄ± ama devlet harcamaya devam etti. Mevcut Yeni Ekonomi ProgramÄ± (YEP) veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kurullarÄ±ndaki iktisatçÄ±lar ÅŸunu söylüyor; devlet 2018’in sonunda bu kadar harcamayacak! Ancak biz ÅŸu noktadayÄ±z, devlet harcamalarÄ±nÄ± kÄ±stÄ±ÄŸÄ± anda bu büyümenin kendisine bir darbe de oradan gelecek. DolayÄ±sÄ±yla durgunluk 2019’un ilk çeyreÄŸinde atlatÄ±lacak bir ÅŸey olmaktan çÄ±karak, 2019’un tamamÄ±na yayÄ±lacak bir özellik sergileyecek. Bu, gerilim yaratÄ±yor çünkü bunu yapmak demek oy erimesini hÄ±zlandÄ±rmak demek. AKP’nin arkasÄ±nda konsolide olmuÅŸ görünen kitlelerin 2019’da bu kamptan giderek uzaklaÅŸmasÄ± demek. Bunu engellemek için de devlet harcamaya devam edecek. Özetle, harcamayÄ± kesmek Türkiye ekonomisindeki ÅŸu an içinde bulunulan daralmayÄ± uzatmak anlamÄ±na gelir, harcamayÄ± sürdürmek ise bütün uluslararasÄ± finansal çevrelere verilen taahhütlerle bir zÄ±tlÄ±k barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Devletin kurtarma kapasitesinin aÅŸÄ±nmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Ben önümüzdeki bir yÄ±llÄ±k sorunun bu olduÄŸu düÅŸüncesindeyim.

Albayrak aynÄ± konuÅŸmada, ‘2018’de 3.8 olan büyüme beklentimiz 2019’da 2.8 olarak belirlendi’ dedi. Bu hedefin tutabileceÄŸini düÅŸünüyor musunuz?

Albayrak’Ä±n öngörüleri devletin resmi olarak açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 1.6 büyüme oranÄ±yla geçersiz hale geldi. Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yüzde 2’ye yakÄ±n, (yüzde 1.9) büyümesi gerekiyor ki Albayrak’Ä±n hesabÄ± tutsun. Böyle bir ÅŸeyin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± birtakÄ±m öncü göstergelerden söyleyebiliyoruz. Åžunu öngörüyorlar; 2019’un ocak-ÅŸubat aylarÄ±nda deÄŸilse de, marttaki seçim ortamÄ± geçtikten hemen sonra hem Türkiye’deki atmosfer, hem de küresel finansal koÅŸullar deÄŸiÅŸecek! Bu, temeli saÄŸlam bir öngörü müdür derseniz, hayÄ±r. Küresel finansal koÅŸullarÄ±n 2019’un baÅŸlarÄ±nda yükselen piyasa olarak adlandÄ±rÄ±lan ülkeler lehine iyileÅŸeceÄŸine dönük bir beklenti var, ama bütün yÄ±l boyunca bunun geçerli olacaÄŸÄ± gibi bir beklenti yok. Aksine, uluslararasÄ± finansal kuruluÅŸlar Türkiye’de 2019’un daralmayla geçeceÄŸi öngörüsünde bulunuyor. ÇeÅŸitli kurtarma hamleleriyle rüzgarÄ±n tersine çevrilebileceÄŸi yönünde bir beklenti var ama saÄŸlam bir zemine dayanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz.

'ÖNEMLÄ° OLAN ÖRGÜTSÜZLÜK ORTAMINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°REBÄ°LMEK'

Mecliste bütçe tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu da toplantÄ±larÄ±nÄ± sürdürüyor. Ä°ÅŸçi ve emekçilerin beklentisi, gÄ±dadan elektriÄŸe temel ihtiyaçlarÄ±n en az yüzde 50 zamlandÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda asgari ücretin 2 bin liranÄ±n üzerine çÄ±kmasÄ±. Ancak iktidar ve patronlar kriz gerekçesiyle buna yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸu soru soruluyor: Neden iÅŸçi ve emekçilere geldiÄŸinde kriz hatÄ±rlanÄ±rken, patronlara her türlü destek, teÅŸvik akÄ±tÄ±lmaya devam ediliyor?

Bu doÄŸrudan siyasi bir mesele. ÇeÅŸitli rakamlarla ücretlerin neden artmadÄ±ÄŸÄ± izah edilebilir ama esas nedeni siyasi. Biz ÅŸu an OHAL’in zeminine yerleÅŸtirilmiÅŸ bir plebisiter otoriter rejim altÄ±nda debeleniyoruz. Bu koÅŸullar altÄ±nda sesini çÄ±karmanÄ±n, örgütlenmenin çok zor olduÄŸunun herkes farkÄ±nda. Türkiye’de mevcut örgütlülüÄŸün yÄ±llardan beri gerilemesi, muhalefet partilerinin de alternatif bir program tartÄ±ÅŸtÄ±rma konusunda umut vermemesi umutsuz bir atmosfer oluÅŸturuyor. Bu da “Ancak ve ancak iktidar bir iyilik bahÅŸederse asgari ücret artacak, aksi halde artmayacak” hissiyatÄ± yaratÄ±yor. Önemli olan içine kapanmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz örgütsüzlük ortamÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme yönünde adÄ±mlar atmak. Yoksa tartÄ±ÅŸmayÄ± sadece asgari ücretin ne kadar olacaÄŸÄ± konusuna sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman kamusal tartÄ±ÅŸmayÄ± biçimlendirenler kazançlÄ± çÄ±kÄ±yor.

'TESLÄ°MÄ°YET, YANÄ° Ä°ÅžÄ°N DOÄžASI DEÄžÄ°ÅžMEZ'

ÇarÅŸÄ±dan pazardan bakÄ±nca bize hiç öyle görünmese de gerek ErdoÄŸan, gerek Bakan Albayrak, her fÄ±rsatta ‘En kötüsünün geride kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±’, krizin savuÅŸturulduÄŸunu söyledikleri için son günlerin popüler sorusunu yöneltelim: Dolar düÅŸtü, kriz bitti mi?

ErdoÄŸan ve ekonomi yönetiminin toplumun genel hafÄ±zasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na, bizim kÄ±sa erimli düÅŸünme ve davranma alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±za güvenerek bunu söyledikleri düÅŸüncesindeyim. Åžu garipliÄŸi lütfen görmezden gelmeyelim; AralÄ±k baÅŸÄ± itibariyle konuÅŸtuÄŸumuzda TL dolar karÅŸÄ±sÄ±nda yüzde 30 deÄŸer kaybetmiÅŸti. Yani “dolar düÅŸtü, kriz geride kaldÄ±” dediÄŸiniz dönemde yüzde 1’lik, yüzde 3’lük bir oynamadan bahsetmiyoruz, yüzde 30’luk bir oynamadan bahsediyoruz. DolayÄ±sÄ±yla krizin geçtiÄŸi falan yok. Türkiye bir kriz sürecinde. Bu kriz ne kadar uzun sürecek ve bu krizin bedelini kimler ödeyecek? Soru budur. Bedelin öncelikle emekçilere ödetileceÄŸine dair pek çok iÅŸaret var. Bunun devamÄ± olarak küresel finansal koÅŸullar deÄŸiÅŸecek mi ve hükümetin kredi piyasasÄ±nÄ± canlandÄ±rmak için alacaÄŸÄ± önlemler iÅŸe yarayacak mÄ±? Kriz 2019 baharÄ± itibariyle geride bÄ±rakÄ±labilir mi?.. Ben geride bÄ±rakÄ±labileceÄŸi düÅŸüncesinde deÄŸilim ama olasÄ±lÄ±klar dahilindedir. Åžöyle söyleyeyim: OlasÄ±lÄ±k dahilinde olmayan ÅŸey, dolar 5.20-5.30 civarÄ±nda dalgalanÄ±rken Türkiye ekonomisinin yapÄ±sal sorunlarÄ±nÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ±dÄ±r.

Ekonomimizin dÄ±ÅŸ güçlerin saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda olduÄŸu, komplo kurulduÄŸu söylemi emekçiler arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k bulduÄŸu için soralÄ±m: DÄ±ÅŸ güçler saldÄ±rmaktan vaz mÄ± geçti? Ne oldu da dolar düÅŸtü?

HayÄ±r! MayÄ±s ve eylül aylarÄ±nda dÄ±ÅŸ güçlere öyle taahhütler verildi, eylül ayÄ±nda Merkez BankasÄ± faiz artÄ±ÅŸÄ±yla birlikte Türkiye o kadar yüksek getiri vadeden bir ülke haline geldi ki, bütün yüksek riske raÄŸmen sermayenin yine girebildiÄŸi, deÄŸerlenebildiÄŸi, kÄ±sa erimli de olsa yatÄ±rÄ±m yapmayÄ± tercih ettiÄŸi bir ülke olarak ÅŸu an yoluna devam ediyor. DolayÄ±sÄ±yla dÄ±ÅŸ güçler istediklerini çoktan aldÄ±lar! Arjantin’i, Venezuela’yÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±n, dünyada Türkiye’den daha yüksek faiz veren kaç ülke var? Avrupa’da ya da Kuzey Amerika’da yüzde 2.5’le mi deÄŸerlenmeyi tercih edersiniz, yoksa risklere karÅŸÄ±n yüzde 24 faizle kÄ±sa erimli bir yatÄ±rÄ±mda bulunup iÅŸler sarpa sarmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda hemen ülkeyi terk etmeyi mi tercih edersiniz? DolayÄ±sÄ±yla söz konusu olan bir teslimiyettir. Her zaman için böyleydi. Bunun tonlarÄ± deÄŸiÅŸebilir, kullanÄ±lan kavramlar deÄŸiÅŸebilir ama teslimiyet, yani iÅŸin doÄŸasÄ± deÄŸiÅŸmez.

Ä°NÅžAAT SEKTÖRÜ ÇÖKTÜ

Büyüme oranÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 5.3’le en fazla düÅŸüÅŸün inÅŸaat sektöründe yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Konut kredilerinin düÅŸürülmesi, kampanyalar, iflas eden inÅŸaat ÅŸirketlerinin iÅŸlerinin üstlenilmesi gibi hamleler neden iÅŸe yaramadÄ±?

Tam da kriz koÅŸullarÄ± altÄ±nda bulunmamÄ±z nedeniyle yaramadÄ±. Birkaç nedenle. Birincisi, kredi alarak konut alma meselesi ÅŸu an için rafa kalktÄ±. Ä°kincisi, eldeki konut stokunun nasÄ±l bitirileceÄŸi konusunda zaten yÄ±llardÄ±r var olan kaygÄ± kendisini çok ön plana çÄ±kartÄ±. Buna bir de konutun bir yatÄ±rÄ±m aracÄ± olarak genel anlamda kaybettirmeye baÅŸlamasÄ± eklenince resmin bütün parçalarÄ± tamamlanmÄ±ÅŸ oldu ve inÅŸaat sektörü çöktü. AÄŸustos’ta baÅŸlayan, Eylül ve Ekim’de devam eden ve KasÄ±m verileri itibariyle henüz geride kalmadÄ±ÄŸÄ± görülen kredi çöküÅŸünün birkaç ay daha devam etmesi durumunda biz muhtemelen Türkiye tarihinde daha önce görülmedik kapsamda konut kampanyalarÄ±yla inÅŸaat sektörünü kurtarmaya dönük yeni hamlelerle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z.

AynÄ± soruyu enflasyon için de soralÄ±m. Enflasyonla topyekün mücadele kampanyalarÄ±, indirimler vs. düzenlendi ancak bunlar KasÄ±m ayÄ± enflasyonu üzerinde beklenen etkiyi yaratmadÄ±. Kampanyalar göstermelik olduÄŸu için mi iÅŸe yaramÄ±yor, yoksa ekonomideki sorunlar bu tür müdahalelerle giderilemeyecek kadar derin olduÄŸu için mi?

Sorun Türkiye ekonomisinin sermaye giriÅŸlerine baÄŸÄ±mlÄ±, aynÄ± zamanda ithalat baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± bir ekonomi olmasÄ±. Buna bir de inÅŸaat temelli büyüme anlayÄ±ÅŸÄ± eklendiÄŸinde, ortaya bu tablonun çÄ±kmasÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz. Beyaz eÅŸyada, mobilyada, otomotivde fiyatlarda düÅŸüÅŸ var, çünkü vergi indirimleri yapÄ±ldÄ±. Ama temel sorun ÅŸu, kuru soÄŸanÄ±n fiyatÄ±nÄ±n yüzde 50 arttÄ±ÄŸÄ± bir yerde, otomotiv fiyatÄ±nÄ±n yüzde 11 azalmasÄ±nÄ±n emekçilerin gündelik hayatÄ±na faydasÄ± yok.

Türkiye’deki vergi sistemi, tüketim üzerinden vergilendirmeye çok büyük bel baÄŸladÄ±ÄŸÄ± için örneÄŸin ÖTV vergisini düÅŸürmek ve seçim nedeniyle bunun 2019’da da sürmesi, 2019’daki bütçe dengelerinin alt üst olmaya baÅŸlamasÄ± demek. Tersi ise, yani ocak ayÄ±ndan itibaren, geçici olarak gerçekleÅŸmiÅŸ fiyat indirimlerinin ortadan kalkmasÄ± ise enflasyonun fÄ±rlamasÄ± demek. Bizzat kendi elleriyle yarattÄ±klarÄ± bir çÄ±kmaz var. Bunun yansÄ±masÄ± öncelikli olarak devletin borçlanma maliyetlerinin artmasÄ±nda olacak.

KRÄ°Z, ÜCRETLERÄ°N BASKILANMASIYLA FIRSATA ÇEVRÄ°LECEK

“Gaziantep Sanayi OdasÄ±, son dört ayda 20 binden fazla iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde patronlarÄ±n aynÄ± dönemde ihracat rekoru kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.” GeçtiÄŸimiz hafta gazetemizde yer alan bu haberi, ErdoÄŸan’Ä±n “krizi fÄ±rsata çevireceÄŸiz” sözüyle birlikte deÄŸerlendirdiÄŸinizde ne söylersiniz?

Hikayeyi konuÅŸurken biz maalesef mülteci ve göçmen emeÄŸini görmezden gelerek konuÅŸuyoruz. Antep özelinde böyle bir ÅŸeyin etkisi var. ÖlmüÅŸ bir tekstil sektörünü ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ± Suriyeli iÅŸçiler. Büyüme rakamÄ±nÄ± veya kiÅŸi baÅŸÄ± geliri konuÅŸurken Türkiye’deki 4 milyon göçmeni dÄ±ÅŸarÄ±da bÄ±karak konuÅŸuyoruz. Oysa onlar hesaba katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kiÅŸi baÅŸÄ± gelir çok daha az. Onlar hesaba katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Türkiye’nin son 4-5 yÄ±ldaki ekonomi performansÄ± düÅŸündüÄŸümüzden daha da kötü.

Sorunuzla ilgili olarak ÅŸöyle söyleyebilirim: TL, ABD dolarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda 2018’in ilk 8 ayÄ±nda yüzde 42 deÄŸer kaybetti. Sonraki üç ayda yani eylül, ekim ve kasÄ±m aylarÄ±nda da yüzde 12 civarÄ±nda bir deÄŸer kazandÄ±. Normal ÅŸartlarda bu tarz bir oynaklÄ±ÄŸa karÅŸÄ±n bu kadar yüksek bir deÄŸer kaybÄ± nedeniyle ihracatÄ±n patlamasÄ± beklenir. Ancak ithalat azalÄ±rken, ihracat da düÅŸünüldüÄŸü kadar artmadÄ±. 2017’nin ilk 10 ayÄ±yla, 2018’in ilk 10 ayÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 9,7 milyar dolarlÄ±k bir artÄ±ÅŸ görünüyor. Bu, krizin fÄ±rsata çevrilemediÄŸini gösteriyor. Elbette ki bazÄ± sektörlerde, bazÄ± bölgelerde diÄŸerlerine göre daha fazla öne çÄ±kmak söz konusu olabilir ama toplama baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Türkiye ekonomisinde çok daha fazla ihracat yapÄ±lmasÄ± gerekirdi ama iÅŸte ihracat ithalata baÄŸÄ±mlÄ± ve bir daralma içindeyiz, böyle rakamlarÄ± görmüyoruz.

Peki kriz nasÄ±l fÄ±rsata çevrilecek?

Krizi fÄ±rsata çevirmek ÅŸöyle gerçekleÅŸecek, eÄŸer yeterince sesimizi çÄ±kartamazsak, karÅŸÄ± koyamazsak reel ücretlerdeki gerileme, son iki üç yÄ±lda olduÄŸu gibi 2019’da da görülecek. Yani ücret baskÄ±lama yoluyla sermayenin krizi fÄ±rsata çevirmesi söz konusu olacak. Bu sadece küçük ve orta boy iÅŸletmelerin deÄŸil, tedarikçileri KOBÄ° olan büyük sermayenin de çok sevdiÄŸi bir yöntem. Krizi fÄ±rsata çevirme bir de tabii, kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, bireysel emeklilik gibi YEP’de de ilan edilen esnekleÅŸtirme, güvencesizleÅŸtirme politikalarÄ±nÄ±n hayata geçirilmesiyle söz konusu olacak. DoÄŸrusu ÅŸimdiye tekrar gündeme gelmesini bekliyordum, ancak yerel seçim nedeniyle ötelenmiÅŸ görünüyor.

AYNI TRENDEYÄ°Z, GEREÄžÄ°NÄ° YAPIN!

“Ekonominin bugünkü hale gelmesinde önce iÄŸneyi kendimize batÄ±rmamÄ±z gerekiyor…hepimiz aynÄ± trendeyiz ancak aynÄ± trende olmak herkesi aynÄ± yolun yolcusu yapmaz!” TÜSÄ°AD Yüksek Ä°stiÅŸare toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan BaÅŸkan Erol Bilecik’in bu cümleleri hafta içinde çokça tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. AKP’ye uyarÄ± olarak deÄŸerlendirilen konuÅŸmanÄ±n arka planÄ±nda ne var?

Öncelikle bu bir uyarÄ± deÄŸil, bir rahatsÄ±zlÄ±k ve sÄ±kÄ±ntÄ± ifadesi. UyarÄ± demek için bundan daha sert cümlelere ihtiyaç var. Anti-enflasyonist bir program uygulanmasÄ± gerektiÄŸini TÜSÄ°AD yaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±l boyunca dillendirdi. Åžimdi de uluslararasÄ± finansal sermayeye verilen taahhütlerin yerine getirilmesini, harcamalarda katÄ± kesintilere gidilmesi, bütçe disiplinine sadÄ±k kalÄ±nmasÄ± ve emek piyasalarÄ±nÄ±n esnekleÅŸtirilmesi konusunda yeni düzenlemeler yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorlar. Erol Bilecik’in söylediÄŸi budur. “Bunu yapmazsanÄ±z hepimiz için pahalÄ±ya mal olur” diyor. Çünkü kendi palazlandÄ±klarÄ±, kendi faydalandÄ±klarÄ± modelin sonunda olduklarÄ±nÄ± görüyorlar. Sermaye gruplarÄ± arasÄ±nda çeÅŸitli farklÄ±lÄ±klar, tartÄ±ÅŸmalar vs. olabilir. Ama sonuçta AKP’nin güçlendirdiÄŸi ve sürdürdüÄŸü birikim modelinden kendileri de son derece faydalandÄ±lar. Bunun sonundalar. Yeni bir yönelim çizilmesi gerekiyor, bu yönelimin kendi istedikleri doÄŸrultuda olmama ihtimali nedeniyle, ön almaya çalÄ±ÅŸan bir konuÅŸma olarak deÄŸerlendiriyorum. Gerilimler kolay çözülmeyecek ama o konuÅŸma aynÄ± zamanda YEP’e ve Nisan 2018’deki IMF raporuna da referans: AynÄ± trendeyiz, gereÄŸini yapÄ±n!

‘ÖNGÖRÜLMEYEN ÇALKANTILAR OLABÄ°LÄ°R’Ä°N Ä°TÄ°RAFI

Meclis’e sunulan torba yasadaki, eski adÄ±yla Finansal Ä°stikrar Komitesi, yeni adÄ±yla Finansal Ä°stikrar ve KalkÄ±nma Komitesi’nin kuruluÅŸunu düzenleyen 22. maddeye göre artÄ±k “Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir geliÅŸmenin Finansal Ä°stikrar ve KalkÄ±nma Komitesi tarafÄ±ndan tespiti halinde, üye kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n yetkileri dÄ±ÅŸÄ±nda alÄ±nmasÄ± gereken tedbirleri belirlemeye CumhurbaÅŸkanÄ± yetkili olacak.” Bu madde ne anlama geliyor? ErdoÄŸan neden tek yetkili kÄ±lÄ±nÄ±yor?

Öncelikle, Finansal Ä°stikrar Komitesi toplantÄ±larÄ±nÄ±n yasal düzenleme yapÄ±lmadan, Finansal Ä°stikrar ve KalkÄ±nma Komitesi toplantÄ±larÄ± olarak anÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayalÄ±m. Öte yandan, “Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek riskler karÅŸÄ±sÄ±nda öngörülen tedbirleri almaya” cumhurbaÅŸkanÄ± yetkiliydi zaten. Yasaya, “üye kuruluÅŸlarÄ±n yetkileri dÄ±ÅŸÄ±nda” ifadesini ekliyorlar. BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye PiyasasÄ± Kurulu, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, MB gibi kurumlarÄ±n bulunduÄŸu bir komiteden bahsediyoruz. BunlarÄ±n almaya yetkili olmadÄ±ÄŸÄ± ne gibi tedbirler söz konusu olabilir ki acaba? Böyle bir tedbir var mÄ±dÄ±r? Felaket tellalÄ± olmak istemem ama öngörülmeyen pürüzlerin çÄ±kabileceÄŸi hissiyatÄ±yla yapÄ±lan bir ÅŸey bu. Ve korkutucu. Çünkü ekonomi yönetiminde merkezi öneme sahip 5-6 kurumun temsilcileri ve Hazine ve Maliye BakanÄ± istiÅŸare etmeden karar ve tedbirler almayÄ± gerektirecek ÅŸeyler söz konusu olabilir anlamÄ±na geliyor. Bu anlamda “öngörülmedik çalkantÄ±lar olabilir”in bir itirafÄ±.

‘Ä°STÄ°KRAR’DAN BAÅžKA VADEDECEK BÄ°R ÅžEYÄ° YOK!'

Ä°ktidar, kriz yokmuÅŸ ya da her ÅŸey yolundaymÄ±ÅŸ gibi davranÄ±yor, ancak söyleÅŸimiz boyunca durumun öyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± altÄ±nÄ± çizdiniz. Peki, bu ÅŸartlarda girilen yerel seçimlerde ErdoÄŸan ne vadedecek? SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na göre yolsuzluÄŸa batan AKP’li belediyelerin tek bir çivi çakmaya bile mecalleri yok, ancak yeni mega projeler vs. iÅŸitecek miyiz?

Ä°ronik olacak ama yine istikrar vadedecek! Çünkü elde baÅŸka bir ÅŸey yok. Kriz koÅŸullarÄ± altÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’nin ilk yerel seçiminde seçim kampanyasÄ±nÄ±n 2014’te olduÄŸundan çok daha fazla, tek bir siyasi figür ve lider üzerinden dönmesi beklenmeli. Yani tek bir ÅŸahsÄ±n kendisi ve ülkenin bekasÄ±, istikrarÄ± üzerinden kampanyayÄ± sürdüreceÄŸini düÅŸünüyorum. Yerellerdeki ufak tefek projeler AKP’nin son 16 yÄ±ldaki belediyeciliÄŸinin çeÅŸitli türevleri olabilir. Ama daha fazla inÅŸaat vs. gibi bir vaade yaslanacaklarÄ± zemin yok. Bence asÄ±l mesele bizim ne yapacaÄŸÄ±mÄ±z?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 03:13

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