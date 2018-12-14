Johnson & Johnson hisseleri son 16 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±

YÃ¶neticilerin Ã¼rettikleri bebek pudrasÄ±nÄ±n kansere yol aÃ§abileceÄŸini 1970'lerden beri bildiÄŸi haberi Ã¼zerine ÅŸirket hisseleri yÃ¼zde 11 deÄŸer kaybetti.

Dünya kozmetik sanayinin önde gelen ÅŸirketlerinden Johnson & Johnson'Ä±n (J&J) hisseleri, yöneticilerin bebek pudrasÄ±nÄ±n kansere yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± önceden bildiÄŸi haberleriyle son 16 yÄ±lÄ±n en büyük düÅŸüÅŸünü yaÅŸadÄ±.

Reuters'Ä±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma haberde J&J yöneticilerinin, ürettikleri bebek pudrasÄ±nÄ±n kansere yol açabileceÄŸini 1970'lerden beri bildiÄŸi halde, yetkililere veya kamuoyuna bilgi vermediÄŸi ortaya koyuldu.

Belgelere dayandÄ±rÄ±lan haberde, J&J marka bebek pudrasÄ±nÄ±n kanserojen madde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dair test sonuçlarÄ±nÄ±n olduÄŸu kaydedildi.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, haberin ardÄ±ndan hisseleri sert deÄŸer kaybeden J&J, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Reuters haberinin "taraflÄ±, yanlÄ±ÅŸ ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±" olduÄŸunu ve yetkili kuruluÅŸlar ve baÄŸÄ±msÄ±z laboratuvar tarafÄ±ndan yapÄ±lan binlerce testin görmezden gelindiÄŸini savundu.

Kozmetik ÅŸirketi, kÄ±sa süre önce 22 kadÄ±nÄ±n talk pudrasÄ±nÄ±n yumurtalÄ±k kanserine neden olduÄŸu iddiasÄ±yla açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kaybetmiÅŸ ve 4,7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edilmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 22:54

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