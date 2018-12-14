Ä°rlanda'da kÃ¼rtaja izin veren yasa tasarÄ±sÄ± parlamentodan geÃ§ti

Ä°rlanda parlamentosu 12 haftaya kadar kÃ¼rtaja izin veren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ onayladÄ±. Yasa Ocakâ€™ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.Â

Ä°rlanda parlamentosu, kürtaj yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin yÄ±llar süren tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, 12 haftaya kadar kürtaja izin veren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± PerÅŸembe günü onayladÄ±.

BBC Türkçe’nin haberine göre; yasa, CumhurbaÅŸkanÄ± Michael D Higgins tarafÄ±ndan imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ocak ayÄ±nda yürürlüÄŸe girecek.

Ülkede MayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lan referendum, kürtajÄ± yasaklayan yasal düzenlemede deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ±n önü açmÄ±ÅŸtÄ±.

KÜRTAJ YASAÄžININ KALDIRILMASINI Ä°STEYENLER OYLARIN YÜZDE 66.4’ÜNÜ ALMIÅžTI

Referandumda kürtaj yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyenler oylarÄ±n yüzde 66,4'ünü almÄ±ÅŸ, yüzde 33,6'lÄ±k bir kesim ise kürtaj yasaÄŸÄ±nÄ±n sürmesi yönünde oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasa 12 haftaya kadar kürtaja izin vermesinin yanÄ± sÄ±ra ileriki dönemlerde annenin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na tehlike oluÅŸturmasÄ± durumunda da hamileliÄŸin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n yolunu açÄ±yor.

Ä°RLANDA’DA ‘KÜRTAJ’ TARÄ°HÄ°

Ä°rlanda AnayasasÄ±'na göre, kürtaj yasaÄŸÄ±nÄ± ihlâl edenlere 14 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± verilebiliyordu.

Bu nedenle kamuoyunda, yÄ±llardÄ±r kürtaj konusunda derin bir ayrÄ±ÅŸma söz konusuydu.

Ülkede kürtaj yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyenler son 35 yÄ±ldÄ±r bu yönde kampanyalar yürütüyordu.

1980'den beri 170 bin Ä°rlandalÄ± kadÄ±n kürtaj olmak için komÅŸu Ä°ngiltere'ye yolculuk yaptÄ±.

Bu deÄŸiÅŸimle, Avrupa BirliÄŸi ülkeleri arasÄ±nda kürtajÄ± tamamen yasaklayan tek ülke olarak sadece Malta kaldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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