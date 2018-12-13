Milletvekilleri hakkÄ±ndaki 252 fezleke yeniden Meclisâ€™te

SeÃ§imlerde yeniden milletvekili seÃ§ilerek dokunulmazlÄ±k kazanan milletvekillerinin geÃ§en dÃ¶nemden kalan fezlekeleri yeni dÃ¶neme devredildi.

24 Haziran seçimlerinde tekrar seçilen milletvekillerinin yeniden dokunulmazlÄ±k kazanmasÄ± üzerine haklarÄ±nda bir önceki dönem düzenlenen fezlekeler yeni döneme devredildi.

26'ncÄ± Yasama Dönemi’nden 252 fezleke 27'inci Yasama Dönemi’nde Anayasa ve Adalet KomisyonlarÄ± Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu'na gönderildi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nÄ±n haberine göre bu ÅŸekilde 26’ncÄ± Yasama Dönemi’nde milletvekili olan ve 24 Haziran seçimlerinde yeniden seçilen Fezlekelerin 163’ü HDP milletvekilleri, 85’i CHP milletvekilleri hakkÄ±nda düzenlendi.

Anayasa ve Adalet KomisyonlarÄ± Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu’na gönderilen fezlekeler arasÄ±nda CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu hakkÄ±nda düzenlenmiÅŸ 12 fezleke, HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan hakkÄ±nda da 7 fezleke yer alÄ±yor.

Fezlekeler arasÄ±nda Ä°YÄ° Partili Ä°smail Ok ve Aytun ÇÄ±ray hakkÄ±nda düzenlenmiÅŸ 2 fezleke, MHP Milletvekili Arzu Erdem hakkÄ±nda 1 fezleke ve AKP Milletvekili HacÄ± Bayram TürkoÄŸlu hakkÄ±nda 1 fezleke yer aldÄ±.

Yeni yasama döneminde Meclis’e 43 fezleke gelmiÅŸti. 26’ncÄ± Dönem’den devreden fezlekelerle sayÄ± 295’e yükselmiÅŸ oldu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 20:18

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