Ergene ve Aksaray'da iÅŸÃ§i servisleri Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±, 42 kiÅŸi yaralandÄ±

Ä°ÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan servis araÃ§larÄ±nÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu Ergene'de 25, Aksaray'da 17 kiÅŸi yaralandÄ±.

TekirdaÄŸ'Ä±n Ergene ilçesinde fabrika iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan servis midibüsünün, baÅŸka bir servis midibüsüne arkadan çarpmasÄ± sonucu meydana gelen kazada 25 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kaza, Ergene'nin UlaÅŸ Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Çorlu ilçesinden Ergene'deki fabrikalara iÅŸçileri taÅŸÄ±yan Atilla A. yönetimindeki servis midibüsü, önündeki Ömer D., yönetimindeki servis midibüsüne arkadan çarptÄ±. Kazada iki araçta bulunan 25 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. JandarmanÄ±n kazayla ilgili soruÅŸturmasÄ± sürüyor. (DHA)

FotoÄŸraf: Mehmet Yirun/DHA

AKSARAY'DAKÄ° KAZADA 2 SÜRÜCÜ 15 Ä°ÅžÇÄ° YARALANDI

FotoÄŸraf: OÄŸuzhan Demiray/AA

Aksaray'da organize sanayiye iÅŸçi taÅŸÄ±yan otobüs ile minibüsün çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 17 kiÅŸi yaralandÄ±.

Mehmet Karacaer idaresindeki iÅŸçi servis otobüsü, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda, Ä°smail AkÄ±n'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± ve yine iÅŸçileri taÅŸÄ±yan minibüsle çarpÄ±ÅŸtÄ±.

Kazada, sürücüler ile servislerde bulunan 15 iÅŸçi yaralandÄ±.

Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile özel hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan 29 yaÅŸÄ±ndaki Emirhan T'nin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.Servislerde bulunanlarÄ±n, Aksaray Organize Sanayisi'nde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 13:30

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