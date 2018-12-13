Aksaray'da iÅŸÃ§i servisleri Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±, 17 kiÅŸi yaralandÄ±

FotoÄŸraf: OÄŸuzhan Demiray/AA

Aksaray'da iÅŸÃ§i servisleri Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±, 17 kiÅŸi yaralandÄ±

    • 13 AralÄ±k 2018 10:46

    Aksaray'da iÅŸÃ§ileri organize sanayiye taÅŸÄ±yan otobÃ¼s ile minibÃ¼sÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 17 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Aksaray'da organize sanayiye iÅŸçi taÅŸÄ±yan otobüs ile minibüsün çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 17 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Mehmet Karacaer idaresindeki iÅŸçi servis otobüsü, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda, Ä°smail AkÄ±n'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± ve yine iÅŸçileri taÅŸÄ±yan minibüsle çarpÄ±ÅŸtÄ±.

    Kazada, sürücüler ile servislerde bulunan 15 iÅŸçi yaralandÄ±.

    Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile özel hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan 29 yaÅŸÄ±ndaki Emirhan T'nin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.

    Servislerde bulunanlarÄ±n, Aksaray Organize Sanayisi'nde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (AA)

    FotoÄŸraf: OÄŸuzhan Demiray/AA

    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER Ä°ÅŸÃ§i servisiTrafik kazasÄ±Aksaray