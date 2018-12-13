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FotoÄŸraf: OÄŸuzhan Demiray/AA
Aksaray'da iÅŸÃ§i servisleri Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±, 17 kiÅŸi yaralandÄ±
13 AralÄ±k 2018 10:46
Aksaray'da iÅŸÃ§ileri organize sanayiye taÅŸÄ±yan otobÃ¼s ile minibÃ¼sÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 17 kiÅŸi yaralandÄ±.
Aksaray'da organize sanayiye iÅŸçi taÅŸÄ±yan otobüs ile minibüsün çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 17 kiÅŸi yaralandÄ±.
Mehmet Karacaer idaresindeki iÅŸçi servis otobüsü, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda, Ä°smail AkÄ±n'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± ve yine iÅŸçileri taÅŸÄ±yan minibüsle çarpÄ±ÅŸtÄ±.
Kazada, sürücüler ile servislerde bulunan 15 iÅŸçi yaralandÄ±.
Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile özel hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan 29 yaÅŸÄ±ndaki Emirhan T'nin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.
Servislerde bulunanlarÄ±n, Aksaray Organize Sanayisi'nde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (AA)
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