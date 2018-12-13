Ä°mam, kadÄ±n muhtarÄ± hedef aldÄ±: KadÄ±nlar mÃ¼nafÄ±ktÄ±r, yÃ¶netemez

Tokat Erbaa'da Ã‡arÅŸÄ± Camii imamÄ± Ä°brahim Galip, yÃ¶neticilik yapan kadÄ±nlara 'mÃ¼nafÄ±k' dedi, Cumhuriyet Mahallesi muhtarÄ± Nurten Ã‡amlÄ±bel'i hedef aldÄ±.

Erbaa ÇarÅŸÄ± Camii imamÄ± Ä°brahim Galip, kamuda yöneticilik yapan kadÄ±nlarÄ± 'münafÄ±k' diye hedef aldÄ±. Ä°mam Ä°brahim Galip, Cumhuriyet Mahallesi’nin kadÄ±n muhtarÄ± Nurten ÇamlÄ±bel’i hedef gösterdi.

Cumhuriyet'ten SavaÅŸ Kalkan'Ä±n haberine göre, Nurten ÇamlÄ±bel, imam Ä°brahim Galip hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunurken, konuyu meclis gündemine taÅŸÄ±yan CHP Tokat milletvekili Kadim Durmaz, “40 milyon kadÄ±nÄ±mÄ±za hakaret edip aÅŸaÄŸÄ±lamÄ±ÅŸtÄ±r” diye konuÅŸtu. Geçen hafta cuma namazÄ± öncesinde verdiÄŸi vaazda kadÄ±nlarÄ±n yönetici olmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°brahim Galip, “KadÄ±nlardan yönetici olmaz. MünafÄ±ktÄ±r kadÄ±nlar. KadÄ±nlarÄ±n önderliÄŸinde yol alÄ±nmaz. AyrÄ±ca, Cumhuriyet Mahallesi MuhtarÄ±nÄ± da kadÄ±n seçtiniz. O da münafÄ±ktÄ±r. Bu kadar cemaat, bu kadar insan münafÄ±ÄŸÄ±n önünde iÅŸ yapmaz” diye konuÅŸtu.

40 MÄ°LYON KADINA HAKARET

Galip hakkÄ±nda Erbaa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Ä°lçe MüftülüÄŸüne de baÅŸvurarak ÅŸikayetçi olan ÇamlÄ±bel dilekçesinde, Galip’in kendisinin yanÄ± sÄ±ra tüm Türk kadÄ±nlarÄ±na hakaret edip aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. CHP Tokat milletvekili Kadim Durmaz ise konuyu meclise taÅŸÄ±yarak, “Bu ÅŸahÄ±s ülke genelinde 674 kadÄ±n muhtar, yönetici ve 40 milyon kadÄ±na hakaret etmiÅŸtir. Diyanet kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan bu ÅŸahÄ±sla ilgili yasalar gereÄŸi gerekeni yapacakmÄ±dÄ±r? ” diye sordu. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net