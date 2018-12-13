Avrupa ve Amerika'nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde, popÃ¼ler internet sitesi Facebook'a eriÅŸim sorunu yaÅŸandÄ±.

Internetin dünyasÄ±nÄ±n en popüler sitelerinden Facebook'a kÄ±sa bir eriÅŸim saÄŸlanamadÄ±. Saat 19.16'dan itibaren yaÅŸanmaya baÅŸlanan sorun, saat 19.27'den itibaren kademeli olarak çözüldü.

Avrupa ve Amerika'nÄ±n birçok bölgesinden siteye giriÅŸ yapmaya çalÄ±ÅŸan kullanÄ±cÄ±lar, boÅŸ bir sayfa ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Türkiye'de Ä°stanbul baÅŸta olmak üzere bazÄ± bölgelerde yaÅŸanan sorun kÄ±sa süre sonra düzeldi.

Sorunun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgeler ÅŸöyle:

Harita: OpenStreetMap

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 00:31

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