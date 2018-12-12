BozyazÄ±'nÄ±n MHP'li Belediye BaÅŸkanÄ± partisinden istifa etti

Mersin BozyazÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet BallÄ±, partisi MHP'den istifa etti.

Mersin'in BozyazÄ± ilçesinde MHP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet BallÄ±, partisinden istifa etti.

Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet BallÄ± istifasÄ±nÄ± belediyenin meclis salonunda MHP'li eski ilçe baÅŸkanlarÄ± ve meclis üyelerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda açÄ±kladÄ±.

BallÄ±, geçen günlerde Ä°YÄ° Parti'ye geçen BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Burhanettin Kocamaz'Ä±n ilçeyi ziyareti sÄ±rasÄ±nda yanÄ±nda olduÄŸu için MHP Ä°l teÅŸkilatÄ±ndan disipline verilmek üzere savunmasÄ±nÄ±n istendiÄŸini söyledi. Mehmet BallÄ±, savunma vermektense istifa etmeyi daha doÄŸru bulduÄŸunu belirtti.

BaÅŸkan BallÄ±, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Burhanettin Kocamaz'a desteÄŸini sürdüreceÄŸini dile getirdi. (Mersin/DHA)

DÄ°YARBAKIR’DA, MHP ESKÄ° Ä°L BAÅžKANI, HDP’YE ADAYLIK BAÅžVURUSUNDA BULUNDU

MHP DiyarbakÄ±r eski Ä°l BaÅŸkanÄ± Abdullah ArzakçÄ±, HDP'ye DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusu yaptÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

DiyarbakÄ±r'da 2002 - 2009 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda MHP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Abdullah ArzakçÄ±, HDP BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aday adaylÄ±ÄŸÄ± için baÅŸvuruda bulundu. HDP’nin baÅŸvuru için belirlediÄŸi son günde partinin Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gelen ArzakçÄ±, dosyasÄ±nÄ± teslim etti. (DiyarbakÄ±r/DHA)

www.evrensel.net