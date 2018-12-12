ParalarÄ±nÄ± alamayan iÅŸÃ§iler intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±

70 gÃ¼ndÃ¼r Ã¼cretlerini alamayan inÅŸaat iÅŸÃ§ileri intihar giriÅŸiminde bulundu. TaÅŸeron firma paralarÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±nca iÅŸÃ§iler eylemlerine son verdi.

Ä°zmir'in TorbalÄ± ilçesindeki belediye hizmet binasÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 5 iÅŸçi, 70 gündür paralarÄ±nÄ± alamayÄ±nca yapÄ±mÄ± süren binanÄ±n 4'üncü katÄ±ndaki balkona çÄ±karak, intihar giriÅŸiminde bulundu. Ä°ÅŸçiler, baÄŸlÄ± olduklarÄ± taÅŸeron firma paralarÄ±nÄ± hesaplarÄ±na yatÄ±rÄ±nca eylemlerine son verdi.

TorbalÄ± Belediye Hizmet BinasÄ± inÅŸaatÄ±nda, yüklenici firmaya baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸan 200 taÅŸeron iÅŸçi, 70 gündür paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyerek, bir süre önce iÅŸ bÄ±raktÄ±. Bugün ise iÅŸçilerden 5’i, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, alacaklarÄ±nÄ±n hemen ödenmesini istedi ve inÅŸaatÄ± süren belediye hizmet binasÄ±nÄ±n 4’üncü katÄ±nÄ±n balkonuna çÄ±ktÄ±.Ä°ÅŸçilerin intihar giriÅŸiminde bulunmasÄ± üzerine olay yerine çok sayÄ±da itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi.

FotoÄŸraf: DHA

Polis, iÅŸçileri ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken firma tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±n alacaklarÄ±nÄ± hesaplarÄ±na yatÄ±rdÄ±. Bunun üzerine iÅŸçiler, eylemlerine son verip, balkondan indi.

Urfa’nÄ±n ViranÅŸehir ilçesinden çalÄ±ÅŸmak için TorbalÄ±’ya geldiklerini belirten iÅŸçi temsilcilerinden Cebrail AydÄ±n, “Biz ekibimizle asma tavan iÅŸi yaptÄ±k. 70 gündür ödeme alamayÄ±nca bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z intihar etmek istedi. Evlerine para gönderemez, yemeÄŸe para bulamaz hale geldiler. OnlarÄ± atlamamalarÄ± için zor ikna ettik. AlacaklarÄ±mÄ±z bugün itibariyle yattÄ±” dedi. (Ä°zmir/DHA)

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