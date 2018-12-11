Klima tamircileri ikinci kattan otomobilin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼

Denizli'de adliye binasÄ±nda klima bakÄ±mÄ± yapan 2 iÅŸÃ§i, garaj Ã§atÄ±sÄ±na koyduklarÄ± merdivenin kaymasÄ± sonucu aÅŸaÄŸÄ±daki otomobilin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, adliye binasÄ±nda klima bakÄ±mÄ± yaparken 2. kattan düÅŸen iÅŸçiler hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, klima servisinde çalÄ±ÅŸan Cem Ç. (25) ile Görkem S. (16), Çivril Adliyesi'nde bina dÄ±ÅŸÄ±ndan kurduklarÄ± seyyar merdivenle klimanÄ±n dÄ±ÅŸ ünitesinin tamir ve bakÄ±mÄ± için ikinci katta çÄ±ktÄ±.

Ä°ÅŸçiler bakÄ±m yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada, savcÄ± ve hakimlerin araçlarÄ±nÄ± park ettikleri kapalÄ± otoparkÄ±n üstüne koyduklarÄ± merdivenin kaymasÄ± sonucu otoparkÄ±n çatÄ±sÄ±na, buranÄ±n da kÄ±rÄ±lmasÄ±yla park halindeki araçlardan birinin üzerine düÅŸtü.

Ä°hbar üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince Çivril Åžehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan iÅŸçilerin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi.

Bu arada iÅŸçilerin üzerine düÅŸmesi sonucu maddi hasar oluÅŸan otomobilin, adliyede görevli bir cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ait olduÄŸu öÄŸrenildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 21:53

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