AÄ°HM'den emeklilerin â€˜intibakâ€™ baÅŸvurusuna ret

AÄ°HM, SSK emeklisi Ä°brahim AvcÄ±'nÄ±n emeklilerin intibak talebine iliÅŸkin baÅŸvurusunu, 'yetki alanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±' gerekÃ§esiyle reddetti.

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM), Türkiye Emekliler DerneÄŸi (TÜED) üyesi Ä°brahim AvcÄ±'nÄ±n 2000 yÄ±lÄ± sonrasÄ± emeklilerin intibak talebine iliÅŸkin baÅŸvurusunu, “yetki alanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±” gerekçesiyle reddetti.

TÜED üyesi SSK emeklisi Ä°brahim AvcÄ±'nÄ±n, 2000 öncesi emeklilere yapÄ±lan intibakÄ±n 2000 yÄ±lÄ±ndan sonra emekli olanlara da uygulanmasÄ± talebiyle AÄ°HM'e yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu, davanÄ±n iç hukuk yollarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± üzerine, 8 KasÄ±m'da inceleyen AÄ°HM, Türkiye'deki emeklilerin intibak beklentisinin insan haklarÄ± ihlali kapsamÄ±na girmediÄŸini ve bu yüzden yetki alanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekçe göstererek, baÅŸvuruyu kabul etmedi.

Türkiye Emekliler DerneÄŸi Hukuk DanÄ±ÅŸmanÄ± Cafer Tufan YazÄ±cÄ±oÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 2000 öncesi emeklilere yapÄ±lan intibakÄ±n 2000 yÄ±lÄ± sonrasÄ± emekli olanlara da uygulanmasÄ± talebi kapsamÄ±nda ilk olarak Kamu DenetçiliÄŸi Kurumuna baÅŸvurulduÄŸunu belirtti.

Kamu DenetçiliÄŸi Kurumunun baÅŸvuruyu haklÄ± bulmasÄ± üzerine üyeleri Ä°brahim AvcÄ±'nÄ±n, Ankara Ä°ÅŸ Mahkemesinde dava açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YazÄ±cÄ±oÄŸlu, süreçle ilgili ÅŸu bilgileri verdi: “Ä°ÅŸ Mahkemesi davayÄ± reddetti. Dava, YargÄ±taya taÅŸÄ±ndÄ±. YargÄ±tay iÅŸ mahkemesinin kararÄ±nÄ± onayÄ±nca Ä°brahim AvcÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±z Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi bu baÅŸvuruyu inceleyerek 10 Ocak'ta kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Mahkeme kararÄ±nda, AvcÄ±'nÄ±n baÅŸvurusunda iddia edildiÄŸi gibi anayasaya aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bu geliÅŸmeler üzerine, yasal süreci son noktasÄ±na kadar yürütmek adÄ±na AÄ°HM'e baÅŸvurdu. AÄ°HM'de baÅŸvuruyu, yetki alanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekçesiyle reddetti.”

YazÄ±cÄ±oÄŸlu, AÄ°HM'nin ret kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan intibakla ilgili baÅŸlattÄ±klarÄ± hukuksal mücadelenin sona erdiÄŸini ifade ederek, çözümün parlamentoda, yasa yoluyla saÄŸlanabilmesi için çaba göstereceklerini bildirdi.

Emeklinin intibak sorununun çözümü için baÅŸlattÄ±klarÄ± kararlÄ± mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan YazÄ±cÄ±oÄŸlu, “Benzer olayÄ± daha önce banka promosyonlarÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±k. Hukuk yollarÄ±, AÄ°HM dahil tükenmesine raÄŸmen çözümü hükümetle saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°ntibak konusunda da aynÄ± hassasiyetin hükümetçe gösterileceÄŸine inanÄ±yoruz” deÄŸerlendirmesinde bulundu. (Ankara/AA)

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