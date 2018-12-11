GaÄŸand belgeseli Ä°stanbulâ€™da gÃ¶sterilecek

Dersim coÄŸrafyasÄ±nda ve Mezopotamya’nÄ±n baÅŸka halklarÄ± tarafÄ±ndan kutlanan “GaÄŸand BayramÄ±” hakkÄ±nda hazÄ±rlanan “GaÄŸand/Khalek’in Ölümü” belgeseli Ä°stanbul’da izleyici ile bulaÅŸacak. 13 AralÄ±k PerÅŸembe günü yapÄ±lacak belgeselin gösterimi FransÄ±z Kültür Merkezi’nde gerçekleÅŸecek.

YönetmenliÄŸini Umur HozatlÄ±’nÄ±n, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve süpervizörlüÄŸünü ise Cemal TaÅŸ’Ä±n üstlendiÄŸi belgeselin ilk gösterimi 13 Ekim’de Dersim’de yapÄ±ldÄ±. Müzik kurgusunu Levent GüneÅŸ’in yaptÄ±ÄŸÄ± belgeselde Dersimliler GaÄŸand ritüelini oynadÄ±.

Belgeselin basÄ±n metninde, “CoÄŸrafyamÄ±zda kaybolmaya yüz tutmuÅŸ kadim kültürel öÄŸelerden biri, Dersim halklarÄ± baÅŸta olmak üzere bazÄ± Mezopotamya halklarÄ±nÄ±n kutladÄ±ÄŸÄ± GaÄŸand BayramÄ±. DiÄŸer kayÄ±p veya kaybolmakta olan kültürlere dikkat çekmek ve kaybolmasÄ±nÄ± önlemeye katkÄ±da bulunmak amacÄ±yla GaÄŸand BayramÄ±’nÄ± tüm yönleriyle belgesel film olarak beyaz perdeye aktarmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k” ifadelerine yer verildi.

Belgesel, Ä°stanbul’daki galasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 15 AralÄ±k’ta Ä°sviçre’nin Winterthur ÅŸehrinde, daha sonra ise Avrupa’nÄ±n diÄŸer ÅŸehirlerinde gösterilecek. (Ä°stanbulEVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 13:19

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