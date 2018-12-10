Prof. Dr. Bozkurt GÃ¼venÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti

Antropolog, mimar, eleÅŸtirmen ve yazar Bozkurt GÃ¼venÃ§ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Cumhuriyet gazetesi yazarÄ± Orhan BursalÄ± Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Prof. Dr. Bozkurt Güvenç'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu.

BursalÄ±, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, “HocamÄ±zÄ± kaybettik... Cumhuriyet kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n çok çok seçkin insanÄ±... Bir bilim ve kültür adamÄ± Prof. Bozkurt Güvenç hayatta kalma mücadelesini yitirdi. Türkiye'nin baÅŸÄ± saÄŸ olsun...” ifadelerine yer verdi.

HocamÄ±zÄ± kaybettik..Cumhuriyet kuÅŸagÄ±nin çok çok seçkin insanÄ±.. bir bilim ve kültür adamÄ± prof Bozkurt Güvenç hayatta kalma mücadelesini yitirdi. Türkiye'nin baÅŸÄ± saÄŸolsun.. — ORHAN BURSALI (@ORHANBURSALI) 10 AralÄ±k 2018

BOZKURT GÜVENÇ KÄ°MDÄ°R?

Üniversite eÄŸitimine Ä°stanbul'da Ä°stanbul Teknik Üniversitesi'nde baÅŸlayan Güvenç, üniversiteye bir yÄ±l devam ettikten sonra devlet bursuyla Amerika BirleÅŸik Devletleri'ne gitti ve mimarlÄ±k öÄŸrenimini ABD’de tamamladÄ±.

Çok partili sisteme geçiÅŸi izleyen Demokrat Parti döneminde eÄŸitim, felsefe ve yabancÄ±laÅŸma sorunlarÄ±yla ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi’nde insanbilim bölümünü kurdu. 1969'da doçent, 1977'de profesör unvanlarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra 1993'te emekli oldu.

Bozkurt Güvenç, araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda insan, kültür, eÄŸitim ve deÄŸiÅŸim sorunlarÄ±na odaklandÄ±. AyrÄ±ca 1974'te Bülent Ecevit tarafÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±k Kültür MüsteÅŸarÄ± olarak atandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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