Arkeolojik kazÄ± alanÄ±nÄ± Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸe Ã§evirdiler

Adana'da tarihi TepebaÄŸ HÃ¶yÃ¼ÄŸÃ¼ kapsamÄ±nda kalan arkeolojik kazÄ± arazinin Ã§evresi, uyarÄ± levhalarÄ±na raÄŸmen Ã§Ã¶p atÄ±larak kirletiliyor.

Adana'da tarihi TepebaÄŸ HöyüÄŸü kapsamÄ±nda kalan arkeolojik kazÄ± ve rekonstrüksiyon yapÄ±lan koruma altÄ±ndaki turistik arazinin çevresi, uyarÄ± levhalarÄ±na raÄŸmen çöp atÄ±larak kirletiliyor. Belediye ise çöp konteynerlerinin o bölgeden esnafÄ±n talebi üzerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

DHA'dan Nuri Pir'in haberine göre, 8 bin yÄ±llÄ±k TepebaÄŸ HöyüÄŸü ile tarihi TaÅŸköprü'nün Seyhan ayaÄŸÄ± arasÄ±nda bulunan boÅŸ arazide VakÄ±flar Bölge MüdürlüÄŸü ile Müze MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan 2 yÄ±l önce arkeolojik kazÄ± ve rekonstrüksiyon projesi hazÄ±rlandÄ±. Koruma altÄ±ndaki arazinin etrafÄ±, suntalarla örüldü. YapÄ±lan kazÄ±larda, OrtaçaÄŸ'dan kalma 127 adet sikke bulundu. Pek çok kurum, turistik önem taÅŸÄ±yan TepebaÄŸ bölgesindeki tarihi miraslarÄ± yeniden yaÅŸatmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, bölge ise adeta çöplüÄŸe döndü. BazÄ± yurttaÅŸlarÄ±n "Arkeoloji alanÄ±dÄ±r. Kesinlikle çöp atmak yasaktÄ±r" yazÄ±sÄ±na raÄŸmen tarihi alanÄ±n etrafÄ±na örülen suntalarÄ±n dibine çöplerini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± esnafÄ±n da suntaya reklam yazÄ±larÄ± astÄ±ÄŸÄ±, sprey boyayla da yazÄ± yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

Esnaf Ali Kelleci, bölgede çöp konteyneri bulunmadÄ±ÄŸÄ± için esnafÄ±n sokaÄŸa çöp biriktirdiÄŸini belirterek, "BurasÄ± önemli bir iÅŸ merkezi ve turistik bir yer. Daha önce konteyner vardÄ± ama kaldÄ±rÄ±ldÄ±. VatandaÅŸ ister istemez burayÄ± kullanmak zorunda. Pis görünüyor ve tarihi dokuya zarar. ÇarÅŸÄ±mÄ±zÄ±n giriÅŸinde böyle çirkin bir görüntüyle karÅŸÄ±laÅŸmak hoÅŸ deÄŸil. Yerli ve yabancÄ± turistler buraya çok geliyor" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Nuri Pir/DHA

FotoÄŸraf: Nuri Pir/DHA

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